方書久發言感謝妻子多年以來的照顧和支持。(記者邢易霖╱攝影)

「心靈的呼喚-方書久八秩藝術回顧展」於6日在世界日報 文化藝廊舉行了開幕酒會，吸引眾多藝術界人士及畫家參加，展覽展出方書久的80餘幅經典畫作，彰顯他對藝術的無限熱情和對生命的深刻思考。到場嘉賓也在當日為方書久慶生。

根據方書久的回憶，當年，他為了將老虎畫得栩栩如生，決定養老虎、觀察老虎，他用老虎和獅子的神態來表達他個人的感情和對社會的看法。

同時，他對馬也十分感興趣，於是他遊歷四方，到中國大興安嶺、呼倫貝爾大草原去觀察馬的習性。「只有要打好基礎，認真努力學習，未來才能找到屬於自己的機會。」

在畫展 上，方書久展示了一幅曾經在南京博物院展出的作品，裡面的詩詞非常勵誌，他希望未來的年輕人要有「虎落平陽不是終」的意念和境界，有「風吹雪壓不怕重」的吃苦精神，有「看淡事實無不挫」受到挫折也不要灰心的心態，以及「自立自強自生風」的頑強意志。

方書久表示，自己從事繪畫多年，想要去告訴未來的年輕人要樹立一個好的心態，遇到困難不要害怕，功夫在畫外，要有歷史知識和社會知識，同時也要有繪畫技巧。

「技巧是表達思想和感情的東西，尤其是年輕人在學習的時候要像金字塔一樣，打好廣泛的基礎。隨著年齡的增長，逐漸去發揮自己的優勢和特長。」他說。

方書久還表示，學藝先學做人，要養「德」，在人民和國家培養之下，應該用自己的技術，學習的專業知識為社會作出貢獻和為國家服務。

此外他還強調，創新十分重要，無論做什麼事情都先學會思考，要對事物有獨一無二的見解，這樣才可以再踏上新征程，有新的進步並樹立新的理想，「任何時候要儲備和積累知識，準備好面對機遇的來臨，從而發揮自己的強項和技能。」

琴棋書畫會的董事長岑灼槐、會長梅振才等出席了此次活動。

此次畫展在6日至9日(周一)間舉辦，展出方書久的80餘幅經典畫作，包括油畫、版畫、雕塑 和藝術設計等，彰顯他對藝術的無限熱情和對生命的深刻思考。