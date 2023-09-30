紐約親子會慶中秋 月餅DIY吸睛

民眾動手參與月餅製作。(記者顏潔恩／攝影)

紐約親子互助會(PCR)攜手布碌崙 (布魯克林)民選官員辦公室，在9大道新會所舉辦「中秋節慶典」活動，向社區居民派送2000份月餅，並在現場由專業人員指導月餅手工製作，吸引眾多華人 積極參與。

互助會負責人黃妮可指出，當日的活動分為室內月餅製作、室外派送兩大部分，在義工的協助下進行，特別感謝恆豐國際貿易公司所贊助的2000個月餅；手工製作月餅方面，當日提供了製作廣式冰皮月餅及傳統烘培月餅兩類，餡料 則有蓮蓉和紅豆沙，當日活動吸引超過千人參與、製作了月餅300份，場面非常熱鬧。

她表示，其實月餅可以在家製作，民眾可自行調好麵粉和餡料，並用專門的模具按壓即可，是很適合親子手動的活動、增進家庭關係；而當日的活動也收到社區積極的反饋，表示在異鄉也能感覺到濃厚的中秋節日氛圍，感受到社區傳遞的溫暖。

協辦活動的州參議員曲怡文則表示，中秋節是農曆新年外華人慶祝的第二大節日，如今布碌崙無論是華裔人口、還是華人社團都愈來愈多，看到能在布碌崙南區擴大慶祝感到很欣慰；她也嘗試動手製作月餅，認為這是對當地民眾很好的經驗，年輕一代的小朋友可以學習到中華文化傳統，並將手藝延續下去。