我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

9/30身心康泰同樂日 關注心理健康

記者顏潔恩／紐約報導
美亞共同促進會將於30日在布碌崙救世軍班森賀華人樂齡中心舉辦「身心康泰同樂日」。(記者顏潔恩/攝影)
美亞共同促進會將於30日在布碌崙救世軍班森賀華人樂齡中心舉辦「身心康泰同樂日」。(記者顏潔恩/攝影)

儘管新冠疫情威脅不再，但其帶給大眾身心的負面影響、生活壓力仍持續，心理健康依然是社區不可忽視的議題；對此美亞共同促進會攜手多個機構，將於9月30日(周六)在布碌崙(布魯克林)救世軍班森賀華人樂齡中心舉辦「身心康泰同樂日」，提高社區對心理健康的關注。

主辦方表示，儘管疫情不再構成國際關注的公共衛生突發事件，但心理健康還是需要持續探究的話題，民眾的不知所措、緊張、擔憂、憂鬱等不安情緒，往往不曉得如何處理和應對；配合9月的「美國防自殺關注月」、9月10日的「世界預防自殺關注日」，主辦方特舉辦此活動，助社區獲得所需資源。

主辦方當日邀請紐約大學文化情感健康實驗室的臨床心理學的醫學生徐毅凱、張清依擔任講師，推出工作坊並帶來主題為「移民心理健康與文化壓力」的講座，以新移民的身分和角度剖析面臨的心理健康問題，給予應對方法。

該活動也獲得州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳、市長社區心理健康辦公室主任黃伊華、華人策劃協會、以及醫療保健、社區團體等共同參與，當日將有超過20個組織擺設攤位；民眾也可欣賞到歌舞、太極表演、參與抽獎比賽和享用免費茶點，並有機會帶走小禮物。

活動於9月30日(周六)上午11時舉行，地點是救世軍班森賀華人樂齡中心，地址是布碌崙18大道7307號；若需更多詳情，可致電(718) 419-3780查詢。

心理健康 華人 布碌崙

上一則

孫維躍腎病高血壓中心 精治慢性腎小球腎炎

下一則

中華美國僑社 新屆職員就職

延伸閱讀

芝華埠首個免費食品派發站 11/9營運

芝華埠首個免費食品派發站 11/9營運
布碌崙8大道中秋遊行 市長亞當斯冒雨捧場 還「客串」升旗手

布碌崙8大道中秋遊行 市長亞當斯冒雨捧場 還「客串」升旗手
第43選區／國會眾議員孟昭文背書莊文怡

第43選區／國會眾議員孟昭文背書莊文怡
聖蓋博心理健康博覽會 10月1日舉行

聖蓋博心理健康博覽會 10月1日舉行

熱門新聞

根據起訴書，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後自拍。(取自起訴書)

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

2023-09-24 09:24
一輛載滿學生的巴士21日在紐約上州84號州際公路翻車，造成至少2死逾40傷。(截自ABC News影片)

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

2023-09-21 22:40
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
紐約時報專欄作家抱怨在紐瓦克機場吃飯太貴，網友質疑他喝的是威士忌。(截取自布魯克斯X帳號)

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

2023-09-22 15:00
林柄鑾與家人。(親屬提供)

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

2023-09-24 10:46
江敏的鄉親前往亞總會求助。(亞總會提供)

紐約37歲華男驟逝…留下8歲稚兒 鄉親發動募款

2023-09-21 21:02

超人氣

更多 >
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加

聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加