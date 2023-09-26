9/30身心康泰同樂日 關注心理健康

美亞共同促進會將於30日在布碌崙救世軍班森賀華人樂齡中心舉辦「身心康泰同樂日」。(記者顏潔恩/攝影)

儘管新冠疫情威脅不再，但其帶給大眾身心的負面影響、生活壓力仍持續，心理健康 依然是社區不可忽視的議題；對此美亞共同促進會攜手多個機構，將於9月30日(周六)在布碌崙 (布魯克林)救世軍班森賀華人 樂齡中心舉辦「身心康泰同樂日」，提高社區對心理健康的關注。

主辦方表示，儘管疫情不再構成國際關注的公共衛生突發事件，但心理健康還是需要持續探究的話題，民眾的不知所措、緊張、擔憂、憂鬱等不安情緒，往往不曉得如何處理和應對；配合9月的「美國防自殺關注月」、9月10日的「世界預防自殺關注日」，主辦方特舉辦此活動，助社區獲得所需資源。

主辦方當日邀請紐約大學文化情感健康實驗室的臨床心理學的醫學生徐毅凱、張清依擔任講師，推出工作坊並帶來主題為「移民心理健康與文化壓力」的講座，以新移民的身分和角度剖析面臨的心理健康問題，給予應對方法。

該活動也獲得州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳、市長社區心理健康辦公室主任黃伊華、華人策劃協會、以及醫療保健、社區團體等共同參與，當日將有超過20個組織擺設攤位；民眾也可欣賞到歌舞、太極表演、參與抽獎比賽和享用免費茶點，並有機會帶走小禮物。

活動於9月30日(周六)上午11時舉行，地點是救世軍班森賀華人樂齡中心，地址是布碌崙18大道7307號；若需更多詳情，可致電(718) 419-3780查詢。