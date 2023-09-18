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布碌崙華社探62分局 同慶中秋

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙班森賀華社代表與市警62分局警員共度中秋。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙班森賀華社代表與市警62分局警員共度中秋。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社代表日前帶著食物和月餅前往市警62分局，與警員們一起歡慶中秋佳節，也向保護社區和民眾安全的該警局警員表示感謝。州眾議員寇頓(William Colton)及其幕僚長莊文怡參加了這次活動。

布碌崙華人社區服務中心主任羅添福首先向62分局警員介紹了中秋節的由來以及月餅的寓意。州眾議員寇頓表示，班森賀社區由各族裔組成，各自有不同的習俗、傳統和節日，但都是為了表達對別人的感謝和愛。他想利用中秋節，感謝警員在社區安全上的付出和努力。莊文怡祝與會者中秋快樂，並感謝在災難時刻奔向危險地帶的警員。

海灣公園大道華商會會長李志波在發言中提到，位於海灣公園大道的北京廚房(Beijing Kitchen)曾遭到幾名惡少的搗亂和騷擾， 62分局社區協調警員(NCO)龔警員到該餐館了解情況後，找到那幾名搗亂少年的家長溝通，家長在得知情況後專門前去餐館道歉。李志波說，他非常感謝警員的付出。

62分局局長劉志強(Eddie Lau)感謝社區帶來美食和月餅。他說這些警民活動將警局和社區凝聚在一起，而社區和警方的充分合作是打擊犯罪的有效方法。他感謝民代、社區、商家和所有機構的努力，並祝與會者節日快樂。

布碌崙華人社區服務中心行政總監吳燕珊、英雄警探劉文健的母親李秀燕也參加了這次活動。

布碌崙 眾議員 華人

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