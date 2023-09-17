啓揚仲秋遊園會 23日亞裔多元文藝演出

「仲秋遊園會」將於23日舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)

啓揚文化中心16日宣布，往年都有上萬人參加的年度「仲秋遊園會」，將於23日(周六)在法拉盛 凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)舉辦，屆時，將有亞裔 多元文藝演出、傳統燈籠、手工月餅、漢服試穿等各類活動，邀請社區同歡。

啓揚文化中心創始人及董事會主席甘台甯、聯合主席羅維宗、活動主任明亮介紹，本屆活動由市議員黃敏儀辦公室、啓揚基金會及文化中心等七個單位合辦，逾70個非營利組織、社區機構及企業贊助支持，屆時，將有亞裔多元文藝演出、傳統燈籠、手工月餅、漢服試穿、照片牆、充氣城堡、爆米花、棉花糖、以及上萬份禮品大派送，且活動免費入場，人人有獎，歡迎民眾前來同歡。

市議員黃敏儀表示，今年是她的辦公室第二次共同主辦遊園會，感謝所有贊助商及商家的支持，活動旨在彰顯多元文化及藝術，活動當天也有許多免費的娛樂表演活動，熱鬧有趣。

據了解，今年的表演包含扯鈴雙人表演、印度古典舞四大流派之一卡塔克舞(Kathak)、由捷克作曲家德弗札克(Antonín Dvořák)創作的歌劇 露莎卡(Rusalka)選段、以及由紐約中國民歌藝術合唱團、星海音樂藝術學院帶來的表演等。

仲秋遊園會將於23日中午12時至下午4時在法拉盛凱辛納走廊公園舉行，地址是45大道和寇登街(Colden St.)交口。