市府曼哈頓華埠辦市民卡 社區反應熱烈

活動首日，市民參與情況超出預料。主辦方決定將該服務常態化，未來每個月的第一個周一都在怡東商場現場接受申請。(于金山提供)

紐約市長辦公室與東華社區協會合作，於11日下午在曼哈頓華埠 為居民免費登記辦理紐約市民卡 (IDNYC)。市民參與踴躍，當日共收到300餘份申請。

辦理地點位於東百老匯怡東商場內的民主黨65D區領袖于金山服務處。市長移民事務處主任李麗介紹，當日居民的積極程度超出預料，原定下午1時開始申請，結果從上午10時起就開始有人前來諮詢甚至排隊。由於人們過於熱情，因此不得不從上午就開始接受辦理。于金山透露，申請者的背景各異，有人來美數十年都沒有拿到合法身分，也有剛走線來到紐約的新庇護客。

于金山介紹，住在華埠的不少老人不開車、沒有駕照 ，隨身攜帶護照作為身分證明既不方便也不安全，而手持一張市民卡，便至少可在紐約市內暢行無阻，而且即使不慎丟失，補辦也很容易。此外，還有一些老人記憶力減退，手中如有這樣一張寫有住址的「紐約身分證」，也方便他人幫助他們尋找回家的路。于金山說，他在去歐洲旅行時都帶著這張卡，足夠當作臨時身分證明用，也防止隨身攜帶護照所面臨的被竊風險。

紐約東華社區協會與市府合作，為華埠居民提供市民卡現場辦理服務。(記者和釗宇／攝影)

市長辦公室亞裔社區事務聯絡員何助敏補充，持有市民卡還可以在一些市屬的公共機構，比如博物館、圖書館、健身房、游泳池等，享受付費服務的折扣價格，此外在使用Citi Bike時也有一定的優惠。

華埠居民陳書表示，前來辦卡的主要目的是為了出去玩，在需要登記身分時用這張卡片比較方便。此外，在處理一些較為複雜的財務問題時，用市民卡作為身分證明也是更好的選擇。

于金山透露，由於本次嘗試效果很好，因此決定繼續與市府合作，在每個月的第一個周一前往怡東商場提供現場服務，並可能將開始時間提前到上午，歡迎居民積極辦理。