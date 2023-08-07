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華男偷退休金 買蘋果產品轉賣 被控四項罪名

記者鄭怡嫣／紐約報導
一名法拉盛華人男子涉嫌竊取他人的退休金支票購買蘋果產品、出售至境外的其他賣家，被控身分盜竊及洗錢等多項罪名。(本報資料照片)
一名法拉盛華人男子涉嫌竊取他人的退休金支票購買蘋果產品、出售至境外的其他賣家，被控身分盜竊及洗錢等多項罪名。(本報資料照片)

一名22歲的法拉盛華人男子近日被引渡至外州後被捕，他涉嫌竊取他人的退休金支票，冒充他人身分兌現，之後再使用竊金購買蘋果產品、出售至境外的其他賣家，被控身分盜竊及洗錢等多項罪名。

22歲的法拉盛男子林宏翔(Hongxiang Lin，音譯)近日被引渡至康州，並於7月31日被捕，他涉嫌夥同他人犯罪，被控四級洗錢、三級偷竊、二級身份盜竊、以及刑事冒充(criminal impersonation)罪。

當地的州助理檢察官阿庫斯塔(Steven Alquesta)表示，林宏翔與「蘋果產品轉售騙局」(Apple product resale scam)有關，他和他的至少一位同夥，竊取了格林威治村(Greenwich)一位64歲居民的退休金支票，並使用被盜的身份信息兌現了支票。

之後，林宏翔使用這筆資金購買了蘋果禮品卡，再用禮品卡購買了各類產品，將它們出售並遞送到美國境外的另一位賣家手上。

根據逮捕令，林宏翔從這位老人手上共竊取了3200元左右的退休金支票，當地調查人員通過查看監控攝像，發現使用蘋果禮品卡購物的數人，與一輛日產奇駿汽車(Nissan Rogue)相關，之後他們則順藤摸瓜發現林宏翔與這輛汽車也有關聯。

此外，監控錄像畫面顯示，一位使用蘋果禮品卡購物的男士，與林宏翔長得「極為相似」，警方獲得的手機數據也顯示他當時正在這個街區。

警方還說，與他相關的一封電子郵件顯示，他們共購買了價值18萬5492元的蘋果產品，其中也包括從64歲老人那裡竊取的養老金。目前，林宏翔已在當地的州高級法院過堂並交保候審，他的下次出庭時間為本月16日(周三)。

退休金 支票 法拉盛

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