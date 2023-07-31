市府計畫 減免低收入者醫療債務

市府正在與民間慈善機構合作推出計畫，幫助欠費患者群體減免背負的醫療債務。（記者許君達 / 攝影）

針對低收入 者在醫療方面經濟負擔沉重的問題，紐約市 府正在與民間慈善機構合作，將推出計畫，幫助欠費患者群體減免背負的醫療債務。據悉，收入水平低於聯邦貧困綫的四倍、且負債比例過高的家庭有望從這項計畫中獲益。

據「紐約郵報」報導，市衛生局已與非營利機構「醫療債務解決」(Medical Debt Resolution/RIP Medical Debt)簽訂了協議，以幫助醫療系統消化患者難以償還的債務。該機構是全美唯一一家以收購的方式為患者免除醫療負債的機構，他們用募集到的捐款和公共資金，以較低的價格從醫療機構收購和消化債務，以幫助醫療機構減除赤字、同時免除欠債患者的償還責任。

市衛生局旗下擁有11家公立醫院和70家診所，為全市最多的貧困患者提供醫療服務，這些患者通常很難靠自己的力量還清醫療債；如果債務最終無法償還，這些債務最終也會變成壞賬，由政府財政兜底。

「醫療債務解決」承諾，將會收購符合標準的債務，收購之後將用其他經濟手段消化赤字，而不會再向負債者討債。符合免債標準的居民收入必須低於聯邦貧困綫的四倍，且債務負擔超過年收入的5%，不過標準也會因所在地區生活成本差異而有所不同。目前，聯邦個人貧困綫為每年收入1萬4580元、四口之家為3萬元。根據「醫療債務解決」公布的數字，該機構成立至今，已為663萬3189個家庭免除了98億元的醫療帳單 。

截至發稿時，紐約市當局尚未透露與該機構合作的細節，也未公布減免醫療稅務的具體計畫。

紐約生活著數量巨大的低收入家庭，因就醫而導致的負債問題極為嚴重。紐約社區服務協會(Community Service Society Society in New York)發布的報告指出，在2015至2020年間，因無力償還欠款而被醫療機構起訴的紐約人有超過5萬4000名，而且針對低收入和少數族裔社區的大量訴訟加劇了社區間的不平等。

針對此問題，紐約市2020年曾立法，將追討醫療債務的有效期從七年縮減至三年。紐約州議會在今年6月則通過一項法案，禁止醫療機構向信用評級機構報告醫療債務情況，待州長霍楚(Kathy Hochul)簽署，即可生效。