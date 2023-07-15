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311投訴電話整頓 警45分鐘內須回應

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙羊頭灣市警61分局分管B區的社區協調警員，14日舉行警民會議。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙羊頭灣市警61分局分管B區的社區協調警員，14日舉行警民會議。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣市警61分局分管B區的社區協調警員(NCO)，14日舉行「建立鄰里安全會議」(Build the Block Neighborhood Safety Meeting)；會上警方表示，311投訴專線過去需要好幾個小時才能回應，但經調整後，保證45分鐘內一定會有警員介入調查。

61分局警員Daniel Miller、Loobans Jolicoeur表示，當天報告轄區內的治安情況，表示除在海洋大道(Ocean Avenue)一帶槍擊率發生得較頻繁之外，其他社區相比去年夏季，各犯罪率均有所下降；而在華人聚集的U大道商業區，常見有人拿酒瓶當街飲酒，警方逮到的話會直接開罰單。

若居民遇到以上問題，或遇到有人在公眾場所播放音樂製造噪音，影響民生等情況，可撥打311投訴；警員強調，過去因熱線忙碌，警方要花上兩、三個小時才能作出回應，但經調整後，現在保證45分鐘內一定有警員介入調查，鼓勵民眾善用資源。

一名婦人則向警員投訴，U大道交東14街公園內的周末中午時段，常有一群猶太裔青少年不顧其他人，公然霸占公園並大聲喧嘩、鬧事，由此趕走了不少使用公園的長者；也有一名住在Nostrand大道政府樓附近的華婦說，當地常發生犯罪，甚至看到有青少年攜槍出入，對人身安全感到擔憂。

警方回應道，政府樓通常在夏季時確實會出現高頻率的犯罪活動，已安排更多警車和人力到相關地點巡邏；「很多事情居民若不說，警方也不知道」，他們感謝告知這些情況的居民，將會帶回警局向局長報備，商討解決問題的方法。

政府樓 布碌崙 華人

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