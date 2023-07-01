逾90個華人社團 華埠辦國慶遊行

超過90個華人社團，將在華埠聯合舉辦慶祝美國國慶大會。(記者許君達╱攝影)

超過90個華人 社團日前宣布，將於7月2日(周日)，在曼哈頓華埠 聯合舉辦慶祝美國國慶大會及大遊行，這將是美東地區華人首次舉辦大規模慶典活動，以慶祝美國國慶。

活動將在7月2日(周日)下午1時30分開始集合，地點為曼哈頓華埠劉錦廣場(Kimlau Square)。下午2時起，安排民選官員致詞以及文藝表演，此後還將有遊行。遊行路線首先沿東百老匯(East Broadway)向怡東商場方向行進，後轉入愛烈治街(Eldridge St.)向北，一直遊行至布隆街(Broome St.)結束。

活動主辦方強調，本次盛會的最大特色是鼓勵在美華人華僑積極表達對美國的認同和熱愛，在活動現場將只提供美國國旗，而不像以往的大型活動那樣，揮舞美中兩國國旗。

主持發布會的人力資源協會會長耿行說，感謝美國為我們提供的平等、自由和發展機會，我們作為華人，不僅應該享受美國的繁榮，更要積極參與美國的事務，為這個國家的發展僅自己的一份力。

美國連江同鄉會為遊行活動捐贈了一輛大型花車，以表支持。同鄉會主席張雲表示，希望美中兩國友誼萬古長青，也祝願世界永遠和平。他介紹，同鄉會已經發動了眾多會員，人手兩面星條旗，屆時用「旗海」表達對美國的熱愛。