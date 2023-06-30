紐約市2024財年 1070億預算拍板

新預算重點在低收入群體服務、市容清潔、公立教育、公共安全等領域加大投入。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)與市議會29日敲定1070億元的2024年財政預算 ，重點在低收入 群體服務、市容清潔、公立教育 、公共安全等擴大投入；隨著疫情後的經濟增長放緩，為避免市政出現大量財政赤字，也預留了80億元的儲備金。

亞當斯、市議長歐德思(Adrienne Adams)和市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)在預算案7月1日(周六)截止前達成協議。

根據市長辦公室和市議會聲明，2024年的財政預算在惠及低收入群體、保障公立教育、改善社區安全等方面加大投入，同時在保證市容清潔、預防槍枝暴力、補助圖書館等文化基礎機構建設上，也較往年更為關注。

市議會此前多次爭取的「公平票價」(Fair Fares)擴大計畫，在預算案中獲得額外2000萬元，該計畫總預算為9500萬元；市議會曾提議將「公平票價」項目適用人群擴大，只要年收入在聯邦貧困線200%的家庭，即年收入不足6萬元的四口之家，均可使用半價地鐵卡，約170萬工薪階層民眾可受惠。

教育和文化發展也成為預算重點。全市K-12公校生將獲得3030萬元補助金，在心理健康、藝術教育、社區學校等方面獲得更多支持。此前面臨預算削減，恐致開放時間減少、周末關閉和項目減少的紐約市公共圖書館，則獲得3620萬元撥款。

針對改善治安，預算案中撥款近2億元，用於危機應對和暴力預防；為減少慣犯並加速他們重返社會，將投入1.2億元用來以替代方案，取代監禁和拘留，1500萬元防止藥物過量和毒品成癮，投入約200萬元組建槍枝危害宣傳小組，並以240萬元建立犯罪受害者創傷恢復中心，阻止暴力循環。

改善髒亂的市容，新預算則投入2200萬元，增加垃圾桶的清潔頻率；並以960萬元資助市清潔局(Department of Sanitation)的公路清潔計畫，重點打掃全市的路面和綠化帶；此外，撥款300萬元建設更多清潔走廊、街道和人行道。