我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

健康心臟暨預防中風 今辦博覽會

記者許君達／紐約報導
第四屆「健康心臟暨預防中風」博覽會於23日在大學睦鄰之家豪斯頓社區中心舉辦。(記者許君達／攝影)
第四屆「健康心臟暨預防中風」博覽會於23日在大學睦鄰之家豪斯頓社區中心舉辦。(記者許君達／攝影)

第四屆「健康心臟暨預防中風」博覽會，於今(23)日在曼哈頓華埠大學睦鄰之家豪斯頓社區中心(University Settlement Houston Street Center)舉辦，有資深醫師開展心臟健康講座，還有十餘家醫療、社區服務等機構，為居民提供免費諮詢、量血壓、心臟健康操教學等，另外還有免費餐點和現場抽獎，民眾可持票參加。

博覽會由大學睦鄰之家、富康醫療和美洲中華醫學會共同主辦，會上提供的講座由美洲中華醫學會的醫師陳建樂主講，主題為「認識心房顫動」；健康操由大學睦鄰之家的長者藝文項目運動教練現場教學；而富康醫療華埠退休居民社區服務的註冊護士，將幫助到場居民進行免費血壓檢查。

富康醫療華埠退休居民社區服務經理薛慶蓮介紹，心腦血管疾病只要發作，就直接致命，即使搶救成功，通常也會造成不可逆的身體機能損傷。

據統計，全美每年心臟病發和中風的病例都在約80萬例，在亞裔社區中，心臟病和中風分別為排名第二和第三的高致死率疾病。同時，心臟病和中風有徵兆、可預防，中老年人如果能掌握足夠的相關健康知識，將可以有效減少發病機率。舉辦「健康心臟暨預防中風」博覽會的主要目的，就是為了幫助社區居民更好地認識疾病，並掌握一些基本的預防保健常識。

博覽會時間為23日早9時30分至12時30分，地址為包厘街(Bowery)273號豪斯頓街社區中心，入場免費，但需提前註冊領取門票。活動當日會提供簡易午餐和小吃，並有豐富的小禮品供現場抽獎。

中風 心臟病 華埠

上一則

健康養生從萬蜂蜂膠開始 回國探親訪友的最佳禮品

下一則

班森賀鋰電池爆火災 2人受傷

延伸閱讀

研究：睪丸激素療法對心臟病患安全 但不能當抗老補藥

研究：睪丸激素療法對心臟病患安全 但不能當抗老補藥
又喘又咳心電圖找不到原因 心臟超音波揪出肺高壓

又喘又咳心電圖找不到原因 心臟超音波揪出肺高壓
心臟病發作 這是最易忽視的早期症狀

心臟病發作 這是最易忽視的早期症狀
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
男友嫌不夠翹 巴西辣模找密醫提臀 填充物位移中風亡

男友嫌不夠翹 巴西辣模找密醫提臀 填充物位移中風亡

熱門新聞

江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。（記者張心／攝影）

1周內第2起 男子曼哈頓地鐵車廂內被刺身亡

2023-06-17 17:48

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶