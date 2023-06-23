健康心臟暨預防中風 今辦博覽會

第四屆「健康心臟暨預防中風」博覽會於23日在大學睦鄰之家豪斯頓社區中心舉辦。(記者許君達／攝影)

第四屆「健康心臟暨預防中風 」博覽會，於今(23)日在曼哈頓華埠 大學睦鄰之家豪斯頓社區中心(University Settlement Houston Street Center)舉辦，有資深醫師開展心臟健康講座，還有十餘家醫療、社區服務等機構，為居民提供免費諮詢、量血壓、心臟健康操教學等，另外還有免費餐點和現場抽獎，民眾可持票參加。

博覽會由大學睦鄰之家、富康醫療和美洲中華醫學會共同主辦，會上提供的講座由美洲中華醫學會的醫師陳建樂主講，主題為「認識心房顫動」；健康操由大學睦鄰之家的長者藝文項目運動教練現場教學；而富康醫療華埠退休居民社區服務的註冊護士，將幫助到場居民進行免費血壓檢查。

富康醫療華埠退休居民社區服務經理薛慶蓮介紹，心腦血管疾病只要發作，就直接致命，即使搶救成功，通常也會造成不可逆的身體機能損傷。

據統計，全美每年心臟病 發和中風的病例都在約80萬例，在亞裔社區中，心臟病和中風分別為排名第二和第三的高致死率疾病。同時，心臟病和中風有徵兆、可預防，中老年人如果能掌握足夠的相關健康知識，將可以有效減少發病機率。舉辦「健康心臟暨預防中風」博覽會的主要目的，就是為了幫助社區居民更好地認識疾病，並掌握一些基本的預防保健常識。

博覽會時間為23日早9時30分至12時30分，地址為包厘街(Bowery)273號豪斯頓街社區中心，入場免費，但需提前註冊領取門票。活動當日會提供簡易午餐和小吃，並有豐富的小禮品供現場抽獎。