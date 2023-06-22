我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

營養師：健康吃粽 一天一粒細嚼慢嚥

記者顏潔恩╱紐約報導

華人端午節免不了吃粽子應景，享受美味的同時也要注意攝入的熱量可能給身體帶來的負擔；營養師指出 ，均衡的飲食是節日期間攝取額外食物的關鍵，一天一粒粽子即可，並減少其他澱粉的攝入。

營養師游雅淇表示，根據不同的配料、大小，市面上所販售的粽子熱量大約落在400至600大卡之間，相當於1.5至2碗飯的熱量；吃粽子可能造成的健康問題並不在於本身的熱量，而是民眾通常不會只吃一粒就適可而止，一不小心就會「吃過頭」熱量爆表。

她指出，粽子從米、到各項餡料都已經加油炒製，可直接將粽子代替正餐，盡可能不要當成點心，免得在已吃正餐的基礎上又攝入過多的熱量；有些人喜歡吃甜粽當飯後甜點，也不是不行，但要注意正餐就不吃其他的澱粉類。

此外，要搭配其他食物的話，則可選低脂蛋白質、蔬菜，且把粽子放到當餐的最後吃；她推薦的清淡配菜包括皮蛋豆腐、蒜香醉蝦、清燙茄子、清炒長豆等，這期間在搭配粽子的配菜菜單上要下點功夫，全以清淡為主。

粽子本身已有調味，應好好品嘗粽子的原味，避免蘸醬尤其是熱量較高的甜辣醬、醬油膏等，減少額外攝取的糖分、鈉；餐後甜點可選擇富含消化酵素的水果，如鳳梨、木瓜、奇異果，或富含益生菌的無糖酸奶，會幫助消化較難消化的糯米。

在攝入粽子時務必要充分咀嚼、細嚼慢嚥，食物在過程中磨得比較細，有助於消化和吸收，減輕腸胃的負擔；一天一粒粽子即可，每個人的身體狀況、體質不同，她推薦大家在端午節期間裡，為自己設定吃粽子的上限數量，嚴格遵守。

至於粽子的口味、配料，她覺得既然過節便無須過多限制，重在數量、不在口味，可憑自身喜好選擇。

端午節 奇異 蛋白質

上一則

法拉盛緬街性攻擊孩童 警緝1嫌

下一則

愛自己動手包 法拉盛粽葉比粽子熱銷

延伸閱讀

弘揚傳統節日、豐富老年生活 松柏之家舉辦包粽子大賽

弘揚傳統節日、豐富老年生活 松柏之家舉辦包粽子大賽
冰淇淋口味大玩混搭與創意 消暑聖品更清涼

冰淇淋口味大玩混搭與創意 消暑聖品更清涼
親子互助會迎端午 一起來包粽

親子互助會迎端午 一起來包粽
包粽子

包粽子
粽子情結

粽子情結

熱門新聞

曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。（記者張心／攝影）

1周內第2起 男子曼哈頓地鐵車廂內被刺身亡

2023-06-17 17:48

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕