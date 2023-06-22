營養師：健康吃粽 一天一粒細嚼慢嚥

華人端午節 免不了吃粽子應景，享受美味的同時也要注意攝入的熱量可能給身體帶來的負擔；營養師指出 ，均衡的飲食是節日期間攝取額外食物的關鍵，一天一粒粽子即可，並減少其他澱粉的攝入。

營養師游雅淇表示，根據不同的配料、大小，市面上所販售的粽子熱量大約落在400至600大卡之間，相當於1.5至2碗飯的熱量；吃粽子可能造成的健康問題並不在於本身的熱量，而是民眾通常不會只吃一粒就適可而止，一不小心就會「吃過頭」熱量爆表。

她指出，粽子從米、到各項餡料都已經加油炒製，可直接將粽子代替正餐，盡可能不要當成點心，免得在已吃正餐的基礎上又攝入過多的熱量；有些人喜歡吃甜粽當飯後甜點，也不是不行，但要注意正餐就不吃其他的澱粉類。

此外，要搭配其他食物的話，則可選低脂蛋白質 、蔬菜，且把粽子放到當餐的最後吃；她推薦的清淡配菜包括皮蛋豆腐、蒜香醉蝦、清燙茄子、清炒長豆等，這期間在搭配粽子的配菜菜單上要下點功夫，全以清淡為主。

粽子本身已有調味，應好好品嘗粽子的原味，避免蘸醬尤其是熱量較高的甜辣醬、醬油膏等，減少額外攝取的糖分、鈉；餐後甜點可選擇富含消化酵素的水果，如鳳梨、木瓜、奇異 果，或富含益生菌的無糖酸奶，會幫助消化較難消化的糯米。

在攝入粽子時務必要充分咀嚼、細嚼慢嚥，食物在過程中磨得比較細，有助於消化和吸收，減輕腸胃的負擔；一天一粒粽子即可，每個人的身體狀況、體質不同，她推薦大家在端午節期間裡，為自己設定吃粽子的上限數量，嚴格遵守。

至於粽子的口味、配料，她覺得既然過節便無須過多限制，重在數量、不在口味，可憑自身喜好選擇。