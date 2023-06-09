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公校教亞太裔歷史課 州參議會過關

記者張心／紐約報導
參議員劉醇逸在參議會的亞太裔課程進全州公校提案獲通過。（取自直播）
參議員劉醇逸在參議會的亞太裔課程進全州公校提案獲通過。（取自直播）

紐約州參議會8日舉行投票，通過由州參議員劉醇逸提出的法案，在全州公校設立亞太裔歷史課程進，預計由州眾議員李榮恩(Grace Lee)的眾議會版本也將很快獲得通過。

劉醇逸和李榮恩分別在州參議會和眾議會提出的S.5963和A.06579提案，要求州校務委員會(New York State Board of Regents)將亞太裔歷史納入全州公校課程，並推出相關計畫，以期最快在2024至2025學年於紐約州各校貫徹實施。

州參議會在8日下午舉行投票，通過了劉醇逸的S.5963提案。劉醇逸激動表示，亞裔在疫情期間遭受許多不公待遇和肢體暴力，想要徹底改善這種情況，長期解決方案就是通過教育來改變。「教育能夠加深理解、避免仇恨，保證亞裔在未來不再成為眾矢之的。」

劉醇逸指出，種族的標籤和「有色眼鏡」需要以正確的教育來消弭，通過歷史、文化等知識的科普，人們能夠正視亞裔的地位和貢獻，明白亞裔也是和大家一樣的美國人。

劉醇逸表示，提案的過程中，也無法避免有質疑和干擾聲音。為此，支持者特別於上月底在州府集會，包括州參議員曲怡文、托馬斯(Kevin Thomas)、州眾議員金兑錫、鄭永佳、寇頓(William Colton)、布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、瑞嘉(Steven Raga)等民代，聯合維權組織、家長、學生等到場聲援。

劉醇逸提案在全州公校設立亞太裔歷史課程獲通過，圖為他華埠公校為學生講述中華歷史故...
劉醇逸提案在全州公校設立亞太裔歷史課程獲通過，圖為他華埠公校為學生講述中華歷史故事。(記者張心／攝影)

亞裔 教育 眾議員

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