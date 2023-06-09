公校教亞太裔歷史課 州參議會過關

參議員劉醇逸在參議會的亞太裔課程進全州公校提案獲通過。（取自直播）

紐約州參議會8日舉行投票，通過由州參議員劉醇逸提出的法案，在全州公校設立亞太裔歷史課程進，預計由州眾議員 李榮恩(Grace Lee)的眾議會版本也將很快獲得通過。

劉醇逸和李榮恩分別在州參議會和眾議會提出的S.5963和A.06579提案，要求州校務委員會(New York State Board of Regents)將亞太裔歷史納入全州公校課程，並推出相關計畫，以期最快在2024至2025學年於紐約州各校貫徹實施。

州參議會在8日下午舉行投票，通過了劉醇逸的S.5963提案。劉醇逸激動表示，亞裔 在疫情期間遭受許多不公待遇和肢體暴力，想要徹底改善這種情況，長期解決方案就是通過教育 來改變。「教育能夠加深理解、避免仇恨，保證亞裔在未來不再成為眾矢之的。」

劉醇逸指出，種族的標籤和「有色眼鏡」需要以正確的教育來消弭，通過歷史、文化等知識的科普，人們能夠正視亞裔的地位和貢獻，明白亞裔也是和大家一樣的美國人。