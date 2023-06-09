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獵狐行動案 第二位汙點證人坦承貼過3張紙條

記者胡聲橋／紐約報導
2018年9月，鄭聰穎在徐進家張望。(檢方提供)
2018年9月，鄭聰穎在徐進家張望。(檢方提供)

獵狐行動案開審第七天(8日)，檢方傳喚第二名汙點證人匡世斌(Sebin Kuang，音譯，下同)到紐約東區聯邦法院出庭作證，他講述了如何接受指令，如何與被告鄭聰穎(Zheng Congying)一道，到徐進家實施威脅，在大門上貼紙條逼迫其回國的經過。

這宗獵狐行動案的主審法官是陳家美(Pamela Chen)。匡世斌在法庭上作證說，他出生在中國，十二三歲時移民美國，高中畢業，現年25歲，住布碌崙(布魯克林)，從事美髮行業。匡世斌2021年因為徐進的獵狐行動案被逮捕，被指控充當中國政府代理人、恐嚇他人、跨州追蹤和串謀等罪名，匡世斌現已部分認罪。

匡世斌說，他和鄭聰穎在一家髮廊認識，但不太聯繫。2018年8月底9月初，匡世斌接到一個他稱為「哥哥」的好友陳超宏(Chaohong Chen)來電，讓他和鄭聰穎去一趟新州的徐進家貼紙條。陳超宏還向他出示了一張名片，說貼紙條是澳門一名黑幫大佬要辦的事情。匡世斌自己動筆，寫了貼在徐進家大門上那張「如果你願意，回大陸坐十年牢，你的老婆子女沒事，這事到此為止」的紙條，當時一共寫了三張。

9月4日，鄭聰穎開著他銀灰色的Lexus，接上匡世斌後一起前往徐進家。到徐進家後，他們按照陳超宏的手機指令，先觀察屋外攝像頭的位置，然後由鄭去敲門、按門鈴，當他們認為屋內沒人後，由鄭在前門的上中下三個位置，用膠帶機(Tape Dispenser)貼了三張紙條。他們接著走到後門，在露台上透過落地窗戶往裡張望，想看看屋裡到底是否有人。

鄭、匡兩人接著開車離開徐進家，然後又按照陳超宏的現場手機指令，回到徐進家。陳認為，貼三張紙條有點太顯眼，可能會引起鄰居的注意，讓他們撕下兩張紙條。鄭最後按吩咐留下了大門最下方的一張紙條，並在離開徐家時，把撕下的紙條扔在走道旁的草叢裡。兩人再次離開後，又接到指令，讓他們回去看看是否有人動紙條。直到確認屋裡沒有後，鄭在紙條中間又加貼了一條膠帶，兩人才最終離開。在徐進家所做的這一切，都由匡用手機錄像，並傳給陳超宏。

匡世斌說，去徐進家後的48小時內，他沒有和鄭聰穎聯繫過，所以不知道鄭聰穎第二天又去了徐進家。

匡世斌2021年在加州被捕，他為陳超宏在加州的一個大麻種植點工作。被捕後，匡世斌一直沒有認罪，並說紙條是鄭聰穎是寫的。直至一兩個月前，他決定部分認罪，簽了認罪協議後，才將案情向檢方坦白。

2018年9月，鄭聰穎和匡世斌貼在徐進家前門的紙條。(檢方提供)
2018年9月，鄭聰穎和匡世斌貼在徐進家前門的紙條。(檢方提供)

手機 獵狐行動 加州

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