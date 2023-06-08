NFL選秀 長島華裔青年簽約明尼蘇達隊

來自紐約長島的華裔二代陳重簽約NFL明尼蘇達維京人隊，成為屈指可數的亞裔職業橄欖球員。(陳重父親提供)

每年的全國美式足球聯盟(National Football League, 以下簡稱NFL )選秀季，都有幾萬球員競相爭取數百名額；今年，來自紐約長島 的華裔二代陳重(Jacky Chen)在大學最後賽季被球探相中，簽約明尼蘇達維京人隊(Minnesota Vikings)，將成為屈指可數的亞裔 職業橄欖球員。

陳重的父親介紹，陳重出生时候重達11磅22盎司，是一位「巨嬰」，醫院說幾十年都沒有接生過這麼大的寶貝；他在長島傑弗遜港(Port Jefferson)長大，今年將滿23歲，身高達6呎6，體重310磅。

他從小游泳，就讀傑弗遜港高中(Port Jefferson HS)二年級時開始打橄欖球，剛開始他沒有告訴母親，因為知道她不會同意，擔心這項運動過於危險。畢業季時，他被佩斯大學(Pace University)的教練一舉相中，以體育特招生的身分，拿到全額獎學金去那裡上學。

「佩斯大學是Division II的大學，也就是達到二流球隊水平」父親說，能被NFL選中的概率相當之小，而陳重的母親在得知兒子的愛好時，也逐漸從對規則一竅不通、不感興趣轉而支持，在大學的最後一年，母親連續看完了兒子的十場比賽，表達對他的支持與承諾。

在校期間，陳重是進攻線衛(Offensive Lineman)，是進攻隊中體格最強壯的隊員，被教練評價為一個絕對是一直在發展與進步的球員。在學校的最後賽季，他被球探看中，一畢業就赴佛州集訓，參加NFL選秀，選秀期間，他被明尼蘇達維京人隊看好，簽下合約。目前，陳重在明州參與培訓，之後將於8月參加歸隊訓練與常規比賽，並於9月正式開打。