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「獵狐行動」案 發現徐進為紅通犯 私家偵探：帶上槍　

記者胡聲橋／紐約報導
麥克馬洪(中)在簽約後，很快就查到徐進上了國際刑警組織紅色通緝令名單。(Getty Images)
麥克馬洪(中)在簽約後，很快就查到徐進上了國際刑警組織紅色通緝令名單。(Getty Images)

由聯邦提出的涉及中國「獵狐行動」案，於紐約東區聯邦法院的庭審在1日進入第二天，由探員迪亞茲(Geroge Dietz)出庭作證。當天庭上，檢方著重通過電郵、短信和社群媒體的對話，以及照片和票據等，勾勒出「獵狐行動」在2016年對受害者徐進及其家人進行調查的經過。

此案被告之一的朱勇，當時在中國武漢結識了中國執法人員胡驥(Ji Hu，以下均為音譯)，然後在紐約通過一家名為Transperfect languages的翻譯公司，找到私家偵探、前紐約市警麥克馬洪(Michael McMahon)，並與麥克馬洪簽了合約。

麥克馬洪在拿到5000元的預付款後，就開始調查行動；根據麥克馬洪與另一名偵探格洛威茲(Eric Gallowitz)在社群媒體上的對話，麥克馬洪在得知行動內容是讓他調查徐進後，很快就發現徐進是上了國際刑警組織紅色通緝令的人，他在對話中還說了一句：「帶上槍」(Bring your gun)。

在朱勇提供了徐進及其妻子劉芳(Fang Liu)的出生日期、社安號碼等信息後，麥克馬洪雖查到劉芳的銀行信息，但卻沒有查出兩人的住址，所有線索最後都到劉芳的妹妹、住在新澤西州的劉燕(Yan Liu)家就斷了。

朱勇後來又提供徐進女兒徐新紫(Xinzi Xu)的出生日期、社安號碼等信息，麥克馬洪很快查出徐新紫是史丹佛大學的學生，正在舊金山就讀。

2016年10月，胡驥以英文名「Eric Yan」來到美國，他和朱勇在新州與麥克馬洪見了面，三人還合影留念，胡驥與麥克馬洪通過電子郵件聯繫。聯邦偵探後來以胡驥登記的手機號碼為線索，發現Eric Yan就是胡驥。

因為不通英語，朱勇與麥克馬洪的溝通主要通過翻譯公司進行，麥克馬洪2016年下半年對徐進及其家人進行多項調查。胡驥回國後，給麥克馬洪匯出6000元，作為酬謝。

胡驥在2016年以英文名字Eric Yan來到美國，與朱勇和麥克馬洪在新州見面。...
胡驥在2016年以英文名字Eric Yan來到美國，與朱勇和麥克馬洪在新州見面。(檢方提供)

社群媒體 獵狐行動 新澤西州

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