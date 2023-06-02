「獵狐行動」案 發現徐進為紅通犯 私家偵探：帶上槍　

麥克馬洪(中)在簽約後，很快就查到徐進上了國際刑警組織紅色通緝令名單。(Getty Images)

由聯邦提出的涉及中國「獵狐行動 」案，於紐約東區聯邦法院的庭審在1日進入第二天，由探員迪亞茲(Geroge Dietz)出庭作證。當天庭上，檢方著重通過電郵、短信和社群媒體 的對話，以及照片和票據等，勾勒出「獵狐行動」在2016年對受害者徐進及其家人進行調查的經過。

此案被告之一的朱勇，當時在中國武漢結識了中國執法人員胡驥(Ji Hu，以下均為音譯)，然後在紐約通過一家名為Transperfect languages的翻譯公司，找到私家偵探、前紐約市警麥克馬洪(Michael McMahon)，並與麥克馬洪簽了合約。

麥克馬洪在拿到5000元的預付款後，就開始調查行動；根據麥克馬洪與另一名偵探格洛威茲(Eric Gallowitz)在社群媒體上的對話，麥克馬洪在得知行動內容是讓他調查徐進後，很快就發現徐進是上了國際刑警組織紅色通緝令的人，他在對話中還說了一句：「帶上槍」(Bring your gun)。

在朱勇提供了徐進及其妻子劉芳(Fang Liu)的出生日期、社安號碼等信息後，麥克馬洪雖查到劉芳的銀行信息，但卻沒有查出兩人的住址，所有線索最後都到劉芳的妹妹、住在新澤西州 的劉燕(Yan Liu)家就斷了。

朱勇後來又提供徐進女兒徐新紫(Xinzi Xu)的出生日期、社安號碼等信息，麥克馬洪很快查出徐新紫是史丹佛大學的學生，正在舊金山就讀。

2016年10月，胡驥以英文名「Eric Yan」來到美國，他和朱勇在新州與麥克馬洪見了面，三人還合影留念，胡驥與麥克馬洪通過電子郵件聯繫。聯邦偵探後來以胡驥登記的手機號碼為線索，發現Eric Yan就是胡驥。