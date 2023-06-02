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紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

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紐約客談╱白紙世代長成 六四寫新章

紐約客談

在「八九」學生領袖們剛剛開始策畫籌辦「六四」紀念館的時候，一定不會想到，當紀念館落成的時候，一些舉著白紙、呼喊著簡單而又不卑不亢的訴求走上還未脫離「清零」恐懼籠罩的街頭的中國青年，已經令人意想不到地登上了歷史的舞台。

時勢的轉變總是讓人猝不及防。在六四事件之後，30年的改革開放讓精英不再執著於追求自由，海外的中國民主運動長時間得不到新鮮血液補充。誰想到，十年倒退所帶來的經濟憂患，疊加著疫情封控和「動態清零」，成了點燃民怨的最後一個火種。那些生於世紀之交的一代中國人像他們的前輩一樣，不再隱忍，而是為了他們心中的正義，在極大的壓力之下走上街頭表達自己的憤怒和抵抗。

發生在去年年末的「白紙運動」看似來也突然、去也匆匆，但在國內外的中國青年內心植下的種子不可小覷，當憤怒與不信任紮根於胸，中共當局未來恐怕再也無法像以前一樣，輕鬆順利地實行他們的統治。

在海外，愈來愈多的畢業生不願再回國「當韭菜」，討論政治、哲學甚至社會運動的沙龍在全球各城市的中國青年社團中冒出頭來，而從「白紙運動」到紀念「六四」，由中國人發起和參與的全球聯動抗爭運動也開始此起彼伏。在國內，言論審查愈加嚴苛，各種嬉笑怒罵的嘲諷之作就流傳愈廣，人們在失去了「賺錢」的可能性後，更多被掛在嘴邊的，只剩下「潤」。

對老輩的民主運動者來說，現在是時候把「六四」的敘事擴充。「八九民主運動」的精神內核，不僅是你們的記憶，更是他們的未來。

六四 白紙運動 疫情

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