我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

華裔督察吳銘恆 將升一星副警司

記者高雲兒／紐約報導
吳銘恆升至一星副警司，擔任市警北皇后區勤務指揮中心「行政長官」一職。(吳銘恆提供)
吳銘恆升至一星副警司，擔任市警北皇后區勤務指揮中心「行政長官」一職。(吳銘恆提供)

紐約市警局日前發布人事調令，華裔督察(Inspector)吳銘恆(Tommy Ng)，將升至一星副警司(Deputy Chief)，擔任市警北皇后區勤務指揮中心(Patrol Borough Queens North)「行政長官」(Executive Officer)，即副署長一職，成為在職亞裔警銜最高者之一。

此次由市警公布的人事調動令將於30日晚6時生效，由於二星助理總警司余振源將於下月退休，在人事調動後，吳銘恆將與其他兩名亞裔一星副警司，成為在職亞裔警銜最高者。

吳銘恆投身警界已超過26年，是紐約華社熟知的市警高階警官，也是眾多亞裔警察的榜樣；他出生在香港，1998年，當時16歲的他隨家人移民美國。

因為從小正義感強烈、以助人為樂，吳銘恆立志成為警察；從大學業後不到一年，他便加入紐約市警，2003年從警員升為警佐(Sergeant)，之後一路晉升，2018年升為督察。

吳銘恆先後在布碌崙(布魯克林)、曼哈頓、皇后區的多個市警分局任職；在皇后區法拉盛、曼哈頓華埠、布碌崙日落公園三個最大的亞裔社區所屬分局中，均擔任過要職，也是目前唯一在華裔居民較多的日落公園72分局和華埠五分局兩個繁忙分局，擔任過局長的亞裔。

吳銘恆會英語、國語、粵語、福州話等多種語言，多年來與華社聯繫密切。

在仇恨犯罪盛行的疫情期間，吳銘恆也掌管市警「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)，力求突破語言、文化障礙，與受害者建立深入聯繫、全力破案。他一直鼓勵更多亞裔加入市警，因為亞裔最了解亞裔的文化，「這樣能夠更好服務和保護亞裔社區」。

亞裔 皇后區 警察

上一則

紐約遭槍殺外賣郎嚴志文遺孀撰文憶亡夫、謝社區

下一則

鋰電池火災頻發 華埠辦預防講座

延伸閱讀

布碌崙遇暴力搶劫華男 警疑被誤認遭橫禍

布碌崙遇暴力搶劫華男 警疑被誤認遭橫禍
凱茲、江伊敏法拉盛造勢 華人挺

凱茲、江伊敏法拉盛造勢 華人挺
3紐約市府機構新辦公室 相中日落公園

3紐約市府機構新辦公室 相中日落公園
皇后區長慶亞裔月 表彰6亞裔團體及個人

皇后區長慶亞裔月 表彰6亞裔團體及個人
慈濟愛心健康日 首度轉場日落公園

慈濟愛心健康日 首度轉場日落公園

熱門新聞

紐約法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

2023-05-20 12:59
（記者和釗宇攝影、市警局提供）

紐約地鐵狠推亞裔女險奪命 男嫌抓到了…受害者恐再不能行走

2023-05-23 13:03
陳伊娃(左一)和母親感謝負責該案的警探皮特科維奇(右一)。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

2023-05-24 07:26
該男嫌推紐約一名亞裔女子，致其生命垂危。(市警局提供)

紐約地鐵站遭狠推 亞裔女頭撞列車…脊椎受傷命危

2023-05-22 13:08
EzriCare眼藥水因細菌污染被召回。(美聯社)

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

2023-05-20 21:12
男子將據稱是從金元寶上切割下的一塊小金片，要當事人前去估值。(李啟基提供)

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

2023-05-26 07:19

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光