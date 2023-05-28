華裔督察吳銘恆 將升一星副警司

吳銘恆升至一星副警司，擔任市警北皇后區勤務指揮中心「行政長官」一職。(吳銘恆提供)

紐約市警局日前發布人事調令，華裔督察(Inspector)吳銘恆(Tommy Ng)，將升至一星副警司(Deputy Chief)，擔任市警北皇后區 勤務指揮中心(Patrol Borough Queens North)「行政長官」(Executive Officer)，即副署長一職，成為在職亞裔 警銜最高者之一。

此次由市警公布的人事調動令將於30日晚6時生效，由於二星助理總警司余振源將於下月退休，在人事調動後，吳銘恆將與其他兩名亞裔一星副警司，成為在職亞裔警銜最高者。

吳銘恆投身警界已超過26年，是紐約華社熟知的市警高階警官，也是眾多亞裔警察 的榜樣；他出生在香港，1998年，當時16歲的他隨家人移民美國。

因為從小正義感強烈、以助人為樂，吳銘恆立志成為警察；從大學業後不到一年，他便加入紐約市警，2003年從警員升為警佐(Sergeant)，之後一路晉升，2018年升為督察。

吳銘恆先後在布碌崙(布魯克林)、曼哈頓、皇后區的多個市警分局任職；在皇后區法拉盛、曼哈頓華埠、布碌崙日落公園三個最大的亞裔社區所屬分局中，均擔任過要職，也是目前唯一在華裔居民較多的日落公園72分局和華埠五分局兩個繁忙分局，擔任過局長的亞裔。

吳銘恆會英語、國語、粵語、福州話等多種語言，多年來與華社聯繫密切。

在仇恨犯罪盛行的疫情期間，吳銘恆也掌管市警「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)，力求突破語言、文化障礙，與受害者建立深入聯繫、全力破案。他一直鼓勵更多亞裔加入市警，因為亞裔最了解亞裔的文化，「這樣能夠更好服務和保護亞裔社區」。