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走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

嚴志文遺孀 撰文憶亡夫與道謝社區

記者高雲兒／紐約報導
嚴志文的遺孀趙坤英(左)26日以手寫信，懷念已逝的先生，並感謝社區的幫助。(本報檔案照)
嚴志文的遺孀趙坤英(左)26日以手寫信，懷念已逝的先生，並感謝社區的幫助。(本報檔案照)

住在森林小丘的華裔外賣郎嚴志文，在送餐途中遭槍殺，如今該案已滿一周年，他的遺孀趙坤英26日手寫一封感謝信，除了懷念已逝的先生，也感謝這一年多來社區的幫助，讓自己和孩子的生活重回正軌；目前社區人士和趙坤英計畫提出以嚴志文命名森林小丘的一條街道，呼籲民眾支持。

嚴志文(右)去年4月底，在送餐途中遭到槍殺。圖為他與妻子趙坤英(左)的合影。(趙...
嚴志文(右)去年4月底，在送餐途中遭到槍殺。圖為他與妻子趙坤英(左)的合影。(趙坤英提供)

去年4月30日晚，45歲的外賣郎嚴志文在送餐途中被槍殺，遺下妻子趙坤英以及三名子女。突然失去丈夫的趙坤英，所幸得到社區人士的支持，如國會議員孟昭文辦公室、法律援助律師以及社區人士均對該案予以協助，趙坤英和孩子們也在多方面的經濟和精神支持下，振作起來。

趙坤英手寫信一。(趙坤英提供)
趙坤英手寫信一。(趙坤英提供)

在給社區的感謝信中，趙坤英回顧與先生的相識過程，讚揚他為人孝順，做事勤奮；她說，孩子出生後，為了生活更好，先生同時打幾份工，還努力苦撐洗衣店，幾乎全年無休，即使再困難，「都沒有申請過失業金」。

趙坤英手寫信二。(趙坤英提供)
趙坤英手寫信二。(趙坤英提供)

在聽到嚴志文被射殺的噩耗時，趙坤英感嘆：「有時真的很迷茫，不知生命的意義何在。」她說，丈夫辛勤努力工作、疼愛子女、孝順父母、敬愛兄姐、交友廣闊、樂於助人、與人為善，但為何最後會不得善終？趙坤英表示，經此一劫，發現很多從前計較的小事都不再計較，勸告大家「珍惜眼前人」。

趙坤英手寫信三。(趙坤英提供)
趙坤英手寫信三。(趙坤英提供)

她在信的最後感謝官員、同鄉會和其他社區人士的幫助，並著重感謝了她的鄰居梁佩雯。梁佩雯表示，去年5月得知此事時，便想為趙坤英提供幫助；「當時很多社區人士要上門慰問和幫助，但很多都是大男人，我就說『有個女人會不會方便一點？』然後我就去了。」

梁佩雯表示，趙坤英面對噩耗，幾乎手足無措，因為她的朋友並不多，親屬也不住附近，她常常上門陪伴趙坤英，並為她在案件的處理上提供聯繫，擔當翻譯，此後兩人也成為朋友，在生活方面提供協助。

梁佩雯讚揚趙坤英非常堅強，現在一人經營洗衣店並且養育三個子女，「兩個大孩子都很乖，他們會照看三歲的小妹」。

梁佩雯說，仰賴於社區的支持和保險，趙坤英一家目前經濟沒有太多困難，但是她還有另外的心願想要大家支持，希望以嚴志文的名字，在森林小丘命名一條街；「趙坤英說他先生很愛面子，若天上有知，一定會很高興」，梁佩雯笑著說，「這件事需要鄰居的連署簽名，希望大家幫忙」。

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