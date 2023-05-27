藝術家林世寶辦畫展 「一祈一繪」挺烏克蘭

林世寶(左二)的「一祈一繪」專題展覽發布會，26日在華埠舉行。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約協和山莊駐廠台灣藝術家林世寶，26日在曼哈頓華埠 「Artbean Coffee Roasters」咖啡 店舉辦「一祈一繪」專題展覽發布會，將通過非傳統形式讓展品與非商業場所結合，以展示復合型空間藝術設置的方式和高效性；該展覽將從29日(周一)持續至6月12日(周一)。

林世寶表示，此次展出的作品主要是為俄烏戰爭所創作，「一祈一繪」意為一次祈禱對應一幅畫作，他自兩國戰爭開始以來，便開始每日繪畫挑戰，不僅是以行動幫助烏克蘭 ，也為了記錄祈禱和冥想過程。

他說，此次藝術展的目標是幫助兩位渴望移民美國的烏克蘭藝術家，部分收入將用於支持他們的法律和生活費用。

策展人李女士表示，此次展覽的特別之處，在於沒有選擇傳統的畫廊和博物館作為展覽空間，而是使用複合型場所，像是餐廳、咖啡廳或教堂。

她指出，空間上藝術家有免費的展覽場地，業者也減少購買裝飾的金錢和時間成本；時間上則可滿足顧客短暫停留的需求，欣賞藝術作品而非低頭玩手機。

自從俄烏戰爭開始後，林世寶每日用一小時創作一幅小型畫，如今已有數百幅，並表示將持續創作，直到戰爭結束才停止。他在去年將部分藝術品銷售收益用於烏克蘭難民援助及人道藝術計畫，並購買救護車後親自與團隊送往邊境捐贈。

同時出席發布會的還有華埠商業改進區行政總監陳作舟、律師古奇(Edward Cuccia)等人。華埠的展覽將從29日持續至6月12日，地點為宰也街(Doyers St.)19號。

「一祈一繪」其他展出地點，還有曼哈頓東村Streecha餐廳，展出時間為即日起至7月14日；眾聖烏克蘭教堂(All Saints Ukrainian Church)為即日起至7月14日，每周日早10時至下午2時；聖喬治烏克蘭天主教堂(St. George Ukrainian Catholic Church)，為即日起至6月19日每天早9時至下午4時；總督島將於6月1日(周四)至7月31日展出。