華裔護士協會慶周年 疫後表彰白衣天使
美國華裔註冊護士協會於日前在法拉盛新木蘭酒樓慶祝護士節和成立25周年紀念日，同時藉此晚宴進行籌款活動，現場有逾420人出席。
成立於1997年的美國華裔註冊護士協會是一個非營利機構，旨在聯合華裔護士，借助講座、工作坊等方式提高華人護理專業地位，並加強與其他醫療組織的合作，提高社區民眾對安全及健康的認識。協會多年來參與許多社區健康活動，為會員提供專業講座。
為了鼓勵華裔人士投身護理專業，為華社服務，協會於2011年成立華裔護士獎學金。會長陳玉珠表示，「疫情期間，前線醫護人員堅守崗位，冒著生命及健康風險，照顧新冠病患，十分感謝其無私和犧牲的精神」。
因此，協會特別頒發獎狀給來自皇后區紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)、法拉盛醫院(Flushing Hospital)以及艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)三醫院的急症室護士。個人獎項方面，李品清醫生居家醫療團隊獲得熱情服務社區獎(Passionate Community)、孫義元副教授獲「出色教育者」(Outstanding Educator)，陳治年醫生獲公共衛生冠軍獎(Public Health Champion)。
紐約州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀、副市長辦公室高級顧問顧雅明出席籌款和周年慶祝活動。
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