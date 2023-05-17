華裔護士協會慶周年 疫後表彰白衣天使

美國華裔註冊護士協會日前在法拉盛慶祝護士節和成立25周年紀念日。(記者高雲兒／攝影)

美國華裔 註冊護士協會於日前在法拉盛 新木蘭酒樓慶祝護士節和成立25周年紀念日，同時藉此晚宴進行籌款活動，現場有逾420人出席。

成立於1997年的美國華裔註冊護士協會是一個非營利機構，旨在聯合華裔護士，借助講座、工作坊等方式提高華人護理專業地位，並加強與其他醫療組織的合作，提高社區民眾對安全及健康的認識。協會多年來參與許多社區健康活動，為會員提供專業講座。

為了鼓勵華裔人士投身護理專業，為華社服務，協會於2011年成立華裔護士獎學金。會長陳玉珠表示，「疫情期間，前線醫護人員堅守崗位，冒著生命及健康風險，照顧新冠病患，十分感謝其無私和犧牲的精神」。

因此，協會特別頒發獎狀給來自皇后區紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)、法拉盛醫院(Flushing Hospital)以及艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)三醫院的急症室護士。個人獎項方面，李品清醫生居家醫療團隊獲得熱情服務社區獎(Passionate Community)、孫義元副教授獲「出色教育者」(Outstanding Educator)，陳治年醫生獲公共衛生冠軍獎(Public Health Champion)。