皇后區威利點足球場二期計畫 揭幕

二期計畫效果圖。(取自開發商)

皇后區 威利點(Willets Point)項目二期計畫，近日在當地的社區委員會公布，建商披露足球 場效果圖及球場位置，並表示二期計畫中的1100套平價屋 也有望在今秋動工。建商也說，該建案與賭場案完全獨立，目前正在走「統一土地利用審查程序」(ULURP)，徵求議員及市議會的同意。

威利點建案旨在打造全市首座職業足球場以及全市40年以來最大的平價屋項目，立志將此地改造為集體育和娛樂於一體的休閒目的地。此次根據建商，一期計畫的修復工作已經完成，二期計畫占地23畝，將包含一家擁有350間客房的酒店、1400套平價屋、以及一座含2萬5000個座位的足球場。

二期計畫將畫為四個獨立地塊：位於花旗球場西南地帶的三角地，將包含開放空間、400套住房以及一棟18層酒店。

同時，毗鄰北方大道(Northern Blvd.)的T型地以及「北方地區」，位於花旗球場中心場地後方的東北地帶，將建1000套平價屋，底層作為零售空間，並將在這兩個地塊設地下停車場。此外在花旗球場及兩地塊之間的Seaver Way，將重新規畫為126街，這條新街以及球場腳下，將設零售及開放空間。

最大面積的第四塊畫地，則地處中心位置及花旗球場旁邊，紐約市足球俱樂部(New York City Football Club)將斥資億元打造全市首座職業足球場，周邊則包含零售和開放空間。體育場定於2027年竣工。

建商表示，整個計畫有別於大都會棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)的賭場建案，正在走「統一土地利用審查程序」，計畫在今秋徵得社區委員會以及區長首肯，並期望在明年春天獲得市議會的批准。

開發案發言人古德曼(Ethan Goodman)則補充，開發案的想法是建立一個可全天候訪問、混合用途的完整社區，酒店也是其中必要的一環，但尚未確定將進駐哪家酒店。