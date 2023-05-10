鬼地方受好評 陳思宏紐約座談

台灣作家陳思宏小說「鬼地方」英文版於美國出版後廣獲好評。(紐文中心提供)

台灣作家陳思宏小說 「鬼地方」英文版在美國廣獲好評，他4月下旬來美橫跨加州、德州、密西根州及紐約市，進行將近一個月超過16場的巡迴講座之旅；壓軸最後一站是紐約，陳思宏接受駐紐約台北文化中心及美國最大作家聯盟組織美國筆會(PEN America)邀請，赴美國筆會世界之聲文藝節(PENWorld Voices Festival)參與兩場活動，他也成為繼2019年作家吳明益受邀之後，史上第二位出席這一國際文學盛會的台灣作家。

2023年世界之聲文藝節精心策畫的各場活動主題從5月10日至13日間盛大展開，讓作家與讀者在文學沙龍裡近距離深度交流；陳思宏首場文藝節活動將在11日於紐約曼哈頓 格林威治村登場，活動主題為「翻譯思維之碰撞(Translation Slam)」，與厄瓜多籍作家兼記者安布埃羅(María Fernanda Ampuero)同台討論翻譯與文學。

緊接著，陳思宏將於12日在紐約曼哈頓東村與旅美尚比亞作家瑟珀爾(Namwali Serpell)、韓裔美國作家韓約瑟(Joseph Han)及旅德阿根廷作家施維伯林(Samanta Schweblin)等三位在國際文學界獲獎無數的知名作家齊聚一堂，討論主題為「文學中的神隱力量–鬧鬼小說（Spirited Away–Haunted Novels）」。

這四位作家近期作品中，故事主角的人生都因各種有形、無形的聲音而產生衝擊，作家們一起暢談故事中如鬼魅般的無形力量。其中陳思宏小說「鬼地方」以主角陳家三代不同成員並切換人鬼視角，透過記憶層層窺見家族成員的傷痕、小鎮的秘密及時代的無情。

世界之聲文藝節是國際文字聯盟(Word Alliance)的一員，與多倫多國際作家節、法國Saint-Malo文學節等並列全球八大文學活動，今年來到第18屆，在美國紐約、洛杉磯兩城市皆有活動場次，邀請來自27國、超過百位知名作家共襄盛舉。

擔任今年世界之聲文藝節主席的阿赫塔(Ayad Akhtar)，也是普立茲獎劇本獎得主。他提到去年8月在紐約州演說時遇刺的印度裔英美雙籍作家魯西迪 (Salman Rushdie)，因為出版小說「魔鬼詩篇」(The Satanic Verses)而長期面臨死亡的威脅，而魯西迪的處境正是舉辦世界之聲文藝節的原始動力，因此今年的文藝節主題聚焦提倡「說故事的力量」，希望能持續為文學、知識和言論自由向世界發聲。

陳思宏在紐約期間，除了參與世界之聲文藝節座談之外，也於5月13日中午受邀在文藝節獨立文學博覽會(Indie Lit Fair)朗讀「鬼地方」，並將於5月12日美國華人博物館、5月15日皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦英文文學講