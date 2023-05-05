布碌崙地檢防詐講座 受騙者可到「松柏之家」尋求協助

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(左五)帶領助理檢察官到班森賀舉行講座。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀市警62分局是全市身分盜竊發生最嚴重的社區之一，5日地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)帶領助理檢察官到當地舉行講座，並將松柏之家列為宣傳大使，受騙的華人民眾可前往說明詳情，地檢辦公室將隨後介入調查。

蔣沙樂表示，受害者往往是新移民或長者，而詐騙 者極可能是來自同一社區的人，同樣的語言、類似的文化背景，輕易就能說服受害者以獲得個人資料；他也苦勸，出事後一定要報警，以八旬的高齡母親為例，被欺詐後感到羞恥而沒有馬上告訴家人，其實這樣不僅無法幫助執法當局全力追查，也是間接被歹徒利用的一種方式。

地檢辦公室移民事務主任莉悦絲(Gloria Rios)表示，數據統計全美三人中就有一人是身分盜竊的受害者，且損失的金額至少在數千元以上；她提醒，平時民眾對個人證件就需謹慎處理，包括銀行卡、信用卡、寫有個資的信件等例如出納機提款後的收據要拿走、銀行月結單勿隨地丟棄等，如若保存得好，就不會落入壞人手中被濫用。

隨著社群媒體的廣泛使用，近來華人圈盛行的欺詐手段多發生在WhatsApp、微信等通訊軟件上，數十億的用戶都有可能淪為受害者；目前最普遍的手法是冒充為朋友，聲稱自己的個人信息洩漏，需要靠當事人核對一些資訊，以此藉口騙取對方的信息。

她也分享發生在62分局轄區內的詐騙案例，一名民眾在更換手機 Sim卡後，個人資料隨即外洩，遭人拿去銀行盜款，有一家律師樓還因此損失30萬元；這些情況，通常是詐騙者取得受害者手機帳單上的基本資料，接著聯絡手機公司表示丟失Sim卡，待全新的卡在手機上安裝後，再憑藉上面的資料到銀行取款。

蔣沙樂表示對這些詐騙案都非常關注，已將松柏之家社區服務中心定為地檢辦公室的宣傳大使(Ambassador)，若有華裔民眾不慎受害，可到該中心求助，會有將中文、廣東話的員工幫忙；地址是布碌崙15大道6915號，可撥打至(718) 621-7960取得聯繫。