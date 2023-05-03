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何孟娟「 魏斯貝絲」個展 以台灣視角看紐約

紐約訊
藝術家何孟娟將於5日起，在紐約舉辦個展「共振─魏斯貝絲計畫」。(紐文中心提供)
藝術家何孟娟將於5日起，在紐約舉辦個展「共振─魏斯貝絲計畫」。(紐文中心提供)

藝術家何孟娟曾入住紐約的魏斯貝絲藝術公寓，並在過去十年以此為主軸創作，以台灣藝術家視角，深入了解紐約藝術家創作態度；去年她曾在台灣展出，今年展覽移師紐約，於5日(周五)起，在曼哈頓雀兒喜的魏斯貝絲藝廊(Westbeth Gallery)舉辦「共振─魏斯貝絲計畫」個展。

魏斯貝絲藝術公寓是美國首個將工業建築活化再利用成為藝術家社區的案例，不少紐約藝文界知名人士皆曾居住在此，例如攝影家阿巴斯(Diane Arbus)、舞台劇演員格林斯潘(David Greenspan)、舞蹈家康寧漢(Merce Cunningham)、錄像藝術先驅白南準(Nam June Paik)、老勞勃狄尼諾(Robert De Niro Sr.)、影星馮迪索(Vin Diesel)在此度過童年等。

此次的展覽將展出魏斯貝絲計畫2013年至今的部分作品，主要是攝影、錄像及紀錄片，另外還有與藝術家陳肇驊合作的全新NFT裝置作品置，呈現紐約社會住宅「魏斯貝絲藝術公寓」自1970年代迄今的日常樣貌；展覽地點選在魏斯貝絲藝廊，也是創作地魏斯貝絲公寓委員會經營的藝術空間，別具意義。

在文化部駐村計畫及亞洲文化協會(Asian Cultural Council)紐約獎助計畫的支持下，何孟娟從2013年起三度來美駐地研究，在安排下入住魏斯貝絲藝術公寓，認識了藝術家住戶，慢慢與他們交心、訪談、留下影像紀錄，形成創作的脈絡和軌跡。透過台灣藝術家的視角，深入了解紐約藝術家較不為人知的一面，看見其藝術創作的態度，呈現波瀾人生的瀟灑自若。

何孟娟回到創作地舉辦展覽，展覽名稱定為「共振─魏斯貝絲計畫」，她表示，「共振就是我和藝術家們的共同回憶，這次與藝術家們見面，依然是熱淚盈眶的感動。」

駐紐約台北文化中心表示，「魏斯貝絲計畫」不僅僅只是記載這棟藝術公寓和住戶們的生活剪影，也突顯台灣藝術家的獨特視角，對於「人」、「空間」及「歷史」的關懷與演繹，超越國界及跨文化的藩籬。

何孟娟「共振─魏斯貝絲計畫」個展從5日展出至26日(周五)，地址為曼哈頓Bethune街55號，11日(周四)晚6時將舉辦座談會，由紐約大學帝許藝術學院(NYU Tish School of the Arts)講師暨國際攝影中心(International Center of Photography)前策展人Christopher Phillips主持，活動免費入場。

何孟娟「共振─魏斯貝絲計畫」5日雀兒喜開展。(紐文中心提供)
何孟娟「共振─魏斯貝絲計畫」5日雀兒喜開展。(紐文中心提供)

攝影 曼哈頓 舞台劇

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