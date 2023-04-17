蘋果核計畫 華生演講聚焦保釋法改革

參加「蘋果核計畫」的學生16日在法拉盛紐約知行教育中心參加保釋改革主題演講。(記者高雲兒／攝影)

「紐約家長」於今年2月推出了提高華裔 學生領導力的「蘋果核計畫」，此前已有四名華生完成了對紐約州 保釋改革的討論；日前皇后區 五名學生加入該計畫，用七天的時間完成了相關討論，並與之前的四名學生於16日在法拉盛進行公開演講；作為計畫收官，兩隊學生還將於下月進行公開辯論。

「蘋果核計畫」致力於提高學生的領導力、公共演講能力、批判性思維和主觀能動性；第一期計畫聚焦在紐約州高度爭議的保釋改革，由「紐約家長」創始人趙愷文帶隊的四名華生，耗時兩個月採訪議員、警察、記者、社區人員並檢視各種數據，完成對保釋法改革的研究。

他表示，為了加強學生的批判思維，決定增加辯論環節，於是在和紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧商量後，選出五名皇后區的中學生一起加入該計畫，並讓這些學生僅用一周的時間完成對保釋法改革的研究，於16日和之前參與的四名學生一起在紐約知行教育中心演講，還得到了皇后區前助理檢察官奎因(James Quinn)以及大紐約區同源會陳慧華的點評。

這五名學生分別從保釋法的定義、修正歷史、結果比較、未來建議等方面進行詳盡研究；臧東慧稱，該計畫的目的之一就是讓孩子自行去思考問題，自行去查找數據，而不是被動接受。趙愷文說，華裔的孩子不善言辭，但並不真正缺乏能力，「他們只是需要一個機會把他們推到台前，鍛鍊演講能力」。奎因則稱，希望這些對公共政策的研究可以啟發孩子關注公共事務，並從實際而客觀的數據看待政策合理性。