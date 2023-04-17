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夏令營良莠不齊 家長留意

記者鄭怡嫣／紐約報導
夏令營博覽會在法拉盛開辦。（記者鄭怡嫣／攝影）
夏令營博覽會在法拉盛開辦。（記者鄭怡嫣／攝影）

市議員黃敏儀辦公室16日在法拉盛圖書館舉辦夏令營博覽會(Summer Camp Fair)，提供市府免費暑期班「夏季崛起」(Summer Rising)項目之外的多樣化夏令營項目；參會專家說，目前市場充斥不少未經認證的低價夏令營項目，為保質及保證安全，華人家長須選擇經市衛生局許可且有相關師資證明的夏令營項目。

紐約華人家長會會長黃德旺介紹，目前全市的夏令營項目，皆由市衛生局(DOH)監察，使活動項目符合安全、衛生標準，並能在危機情況發生時能第一時間應援，而不少以低價吸睛的機構事實上並無市衛生局核准；此外也須看夏令營的師資以及地點，有些夏令營項目的老師還是在讀大學生，並無教學專業經驗，有市教育局資質的老師教學效果更佳。

黃德旺也提醒，英語並非母語的孩子，在暑期脫離語言環境，往往更容易忘記所學的英語，夏令營也意在讓孩子們持續在英語環境中，用沒有壓力、寓教於樂的方式來鞏固他們的英語及其他科目，為下一學期作好準備。

黃敏儀表示，深受歡迎的「夏季崛起」免費計畫，今年申請不同往年，並非先到先得，因此舉辦第二屆的夏令營博覽會，鼓勵家長早作二手準備。

博覽會上，紐約市公園局、紐約華人家長會、紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)、KidzConnect、YMCA青年會等七家參與機構，介紹了各自在今夏展開、針對亞裔以及華裔學生與兒童的夏令營項目，與往年相比，許多夏令營都注重在美國式的遊樂與運動以及中國式的補課及學術之間找到平衡，使孩子們更全面地發展。

夏令營博覽會在法拉盛開辦。（記者鄭怡嫣／攝影）
夏令營博覽會在法拉盛開辦。（記者鄭怡嫣／攝影）

華人 教育局 亞裔

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