夏令營良莠不齊 家長留意

夏令營博覽會在法拉盛開辦。（記者鄭怡嫣／攝影）

市議員黃敏儀辦公室16日在法拉盛圖書館舉辦夏令營博覽會(Summer Camp Fair)，提供市府免費暑期班「夏季崛起」(Summer Rising)項目之外的多樣化夏令營項目；參會專家說，目前市場充斥不少未經認證的低價夏令營項目，為保質及保證安全，華人 家長須選擇經市衛生局許可且有相關師資證明的夏令營項目。

紐約華人家長會會長黃德旺介紹，目前全市的夏令營項目，皆由市衛生局(DOH)監察，使活動項目符合安全、衛生標準，並能在危機情況發生時能第一時間應援，而不少以低價吸睛的機構事實上並無市衛生局核准；此外也須看夏令營的師資以及地點，有些夏令營項目的老師還是在讀大學生，並無教學專業經驗，有市教育局 資質的老師教學效果更佳。

黃德旺也提醒，英語並非母語的孩子，在暑期脫離語言環境，往往更容易忘記所學的英語，夏令營也意在讓孩子們持續在英語環境中，用沒有壓力、寓教於樂的方式來鞏固他們的英語及其他科目，為下一學期作好準備。

黃敏儀表示，深受歡迎的「夏季崛起」免費計畫，今年申請不同往年，並非先到先得，因此舉辦第二屆的夏令營博覽會，鼓勵家長早作二手準備。