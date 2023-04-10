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免費耳鼻喉癌症篩檢 4/17雷諾丘醫院舉辦

記者許君達／紐約報導
雷諾丘醫院第一次與中華公所合作，為華人社區提供公益篩查服務。(記者許君達／攝影)
雷諾丘醫院第一次與中華公所合作，為華人社區提供公益篩查服務。(記者許君達／攝影)

紐約雷諾丘醫院(Lenox Hill Hospital)將於4月17日(周一)下午2時至4時在曼哈頓中華公所為社區居民提供免費耳鼻喉科癌症篩查服務，所有人無須預約、皆可參與，篩查現場並將為華人配有普通話和粵語翻譯服務。

雷諾丘醫院耳鼻喉科主任Brett Miles表示，數據顯示，華人社區中口腔和咽喉部位的癌症發病率較高，或與吸菸以及嚼檳榔和食用高鹽食物等習慣有關，因此考慮專門在華人社區中開展篩查服務，以期幫助部分初期患者早發現早治療。

雷諾丘醫院去年下半年新成立了亞裔服務部，抽調熟練掌握普通話、台語、粵語、福州話、台山話以及緬甸語的醫務人員為亞裔患者提供資訊、診療和檢查等服務。亞裔服務聯合主任林韻寧醫生介紹，這是該院第一次與中華公所合作，專門在華人社區中開展公益服務，未來還計畫開展更多的類似活動。

據介紹，癌症早期篩查能讓超過85%的初期患者有機會完全治癒。在中國大陸，癌症篩查還不普及，來到美國的新移民也往往由於缺乏預防意識和語言障礙等原因而忽視篩查，因此經常到了出現嚴重症狀才去求醫，而這時已經錯過了最佳治療期。

Brett Miles主任介紹，耳鼻喉科篩查只需要大約10分鐘即可完成，非常簡單快捷，還能有效預防癌症發展。他特別建議長期吸菸者、未接種過人類乳突病毒(HPV)疫苗的成年人、經常耳朵疼痛或喉嚨沙啞者、有吞嚥困難或感覺喉嚨或頸部有腫塊的人接受篩查。

4月17日篩查地點位於曼哈頓勿街(Mott St.)62號中華公所二樓，諮詢(212)434-6688。

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