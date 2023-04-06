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布碌崙巴士路線重畫 14日起徵求意見

記者胡聲橋／紐約報導
MTA將舉辦公眾參與活動，徵求民眾對布碌崙巴士路線重新規畫的建議。(MTA提供)
MTA將舉辦公眾參與活動，徵求民眾對布碌崙巴士路線重新規畫的建議。(MTA提供)

布碌崙(布魯克林)巴士路線將進行重新設計，為諮詢公眾意見，大都會運輸署(MTA)將從14日(周五)至5月11日(周四)，舉辦15次公開活動，邀請乘客分享意見。

15次的公開活動，將包含五次戶外外展活動、六次額外「快閃」(pop-up)活動，還有四次與MTA地鐵卡(MetroCard)移動銷售團隊合作舉辦的「快閃」活動；MTA將利用這些機會，收集民眾他們對設計草案的意見和建議。

活動大多在戶外舉行，如遇惡劣天氣，可能會重新安排時間和地點，民眾可提前上網查詢巴士路線重新設計的網頁，以獲得最新的信息，網址為：https://reurl.cc/rLoGXb。

事實上，MTA從今年1到3月，就已經舉辦了18場線上會議，針對布碌崙巴士路線重新設計草案討論，吸引數百名居民參與；MTA表示，屆時將彙整線上會議討論結果，以及15次的公開活動建議和結果，用於重新設計方案上，訂定草案方案。

布碌崙巴士路線重新設計草案於去年12月發布，是幾十年來布碌崙巴士服務的首次重大變動，目的是創建一個現代化的巴士路線，更好滿足布碌崙居民的需求，並更加切合當前住宅和商業社區的乘車特點。

該計畫擴大了全天服務，使客戶無需查閱時間表就可以搭乘巴士；通過修改線路，以填補巴士路線的服務空白；計畫還擴大了無障礙公共交通的範圍，平衡巴士車站之間的距離，並精簡了迂迴線路。該計畫共提出69條慢速線路和19條快速線路，共計88條線路，比目前運營的62條慢速線路和9條快速線路有所增加。

這個計畫提出後，也遭到了一些居民和當地民選官員的反對，他們主要對一些巴士路線的改變所帶來的不便表示憤怒。

布碌崙 MTA 地鐵卡

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