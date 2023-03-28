汪曉青「母親」攝影作品 感動紐約客

汪曉青及作品「母親如同創造者」。(駐紐約台北文化中心提供)

AIPAD紐約攝影 博覽會(The Photography Show)將於3月30日至4月2日於曼哈頓 第五大道的Center 415 舉行，完整展出台灣藝術家汪曉青累積22年的創作「母親如同創造者(The Mother as a Creator)」。這套12張系列攝影作品曾受邀世界各地攝影展 參展，「紐約客(The New Yorker)」雜誌讚譽「將母職重新塑造為一項宏偉的創作」，英國國家廣播電台(BBC)稱「改變而且超越母職的陳腔濫調」。

攝影博覽會由國際攝影藝術經紀協會(AIPAD)主辦，是美國最重要且歷史最悠久的攝影博覽會，1979年由美加澳歐洲各國專攻攝影作品的藝廊在紐約共同創立，每年舉辦博覽會。今年是第42屆，共44家藝廊參展。

「母親如同創造者」作品疫期曾受邀於紐約最大戶外專業攝影展「Photoville攝影節」展出，這是第二度來到紐約。汪曉青從懷胎開始這系列母子合照的創作，累積22年12張的系列作品。今年甫於台南市美術館展出，也曾環遊世界各地。在多個重要國際展覽中，汪曉青常是台灣第一位受邀的藝術家，屢獲佳評。

汪曉青表示，世界各地邀約不斷，除一步一腳印推展創作理念，更找到藝術家貢獻社會的意義。這套作品讓幾乎被隱藏的母職角色受到重視，重新發現母親具有無窮的創造力。駐紐約台北文化中心表示，台灣是亞洲性別平權的先行者及實踐者，汪曉青早在22年前即展開創作該系列，且持續發展中，彰顯台灣藝術家在女性議題掌握當代詮釋，並與時代趨勢同步。