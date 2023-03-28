我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

汪曉青「母親」攝影作品 感動紐約客

紐約訊
汪曉青及作品「母親如同創造者」。(駐紐約台北文化中心提供)
汪曉青及作品「母親如同創造者」。(駐紐約台北文化中心提供)

AIPAD紐約攝影博覽會(The Photography Show)將於3月30日至4月2日於曼哈頓第五大道的Center 415 舉行，完整展出台灣藝術家汪曉青累積22年的創作「母親如同創造者(The Mother as a Creator)」。這套12張系列攝影作品曾受邀世界各地攝影展參展，「紐約客(The New Yorker)」雜誌讚譽「將母職重新塑造為一項宏偉的創作」，英國國家廣播電台(BBC)稱「改變而且超越母職的陳腔濫調」。

攝影博覽會由國際攝影藝術經紀協會(AIPAD)主辦，是美國最重要且歷史最悠久的攝影博覽會，1979年由美加澳歐洲各國專攻攝影作品的藝廊在紐約共同創立，每年舉辦博覽會。今年是第42屆，共44家藝廊參展。

「母親如同創造者」作品疫期曾受邀於紐約最大戶外專業攝影展「Photoville攝影節」展出，這是第二度來到紐約。汪曉青從懷胎開始這系列母子合照的創作，累積22年12張的系列作品。今年甫於台南市美術館展出，也曾環遊世界各地。在多個重要國際展覽中，汪曉青常是台灣第一位受邀的藝術家，屢獲佳評。

汪曉青表示，世界各地邀約不斷，除一步一腳印推展創作理念，更找到藝術家貢獻社會的意義。這套作品讓幾乎被隱藏的母職角色受到重視，重新發現母親具有無窮的創造力。駐紐約台北文化中心表示，台灣是亞洲性別平權的先行者及實踐者，汪曉青早在22年前即展開創作該系列，且持續發展中，彰顯台灣藝術家在女性議題掌握當代詮釋，並與時代趨勢同步。

展出地址：曼哈頓5大道415號，網址：https://bit.ly/3JPdt9Y，汪曉青網站：ttps://artanniewang.weebly.com/。

藝術家汪曉青。(駐紐約台北文化中心提供)
藝術家汪曉青。(駐紐約台北文化中心提供)
汪曉青及作品「母親如同創造者」。(駐紐約台北文化中心提供)
汪曉青及作品「母親如同創造者」。(駐紐約台北文化中心提供)

攝影 曼哈頓 影展

上一則

皇后區首家合法大麻店 30日快閃開業

下一則

LIRR主席伍華偉 退休接掌波城公運

延伸閱讀

藝術家作品穿上身…融合古今 藝術衍生品流行南加

藝術家作品穿上身…融合古今 藝術衍生品流行南加
中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」
紐約客談／彭博助霍楚 於公還是於私

紐約客談／彭博助霍楚 於公還是於私
紐約客談／路邊攤 生計、文化、頑疾

紐約客談／路邊攤 生計、文化、頑疾
紐約客談／「我們愛紐約」 先得人心再談團結　

紐約客談／「我們愛紐約」 先得人心再談團結　

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05
班森賀日前發生一起嚴重車禍。(本報檔案照)

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

2023-03-21 18:39
林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

2023-03-27 06:58

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人