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2女車廂吸菸被阻 惱羞成怒攻擊乘客

記者顏潔恩╱紐約報導
警方呼籲民眾提供信息，逮捕兩名涉嫌暴力襲擊男乘客的兩名非洲裔女子。(市警提供)
警方呼籲民眾提供信息，逮捕兩名涉嫌暴力襲擊男乘客的兩名非洲裔女子。(市警提供)

紐約市地鐵系統再次發生暴力攻擊案件，兩名女子日前在一輛地鐵車廂內公然吸菸，一名男乘客見狀出聲阻止，卻被兩人攻擊，其中一人還拿出刀片威脅；紐約市警日前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

警方指，該案發生於本月21日晚上9時50分，在一輛往北行駛的A線列車內，兩名非洲裔女子在車廂內，不顧其他乘客的目光，直接用打火機點燃香菸；這時一名男乘客發聲，叫兩人把香菸熄滅。

兩人聽後惱羞成怒，衝到男子面前大罵，其中一嫌還亮出刀片威脅，接著動手攻擊受害者的頭部；在兩嫌後來在布碌崙(布魯克林)的諾斯特蘭(Nostrand)大道地鐵站下車，往不明方向逃逸。

乘客報警後，轄管當地的市警79分局、市警捷運30分局先後介入調查，並派來急救人員，受害者僅在現場接受治療，拒絕前往醫院；據警方公布的視頻顯示，兩人當時在車廂內，還置放多個購物袋在周圍的座位上，發現乘客用手機拍攝他們時，一名女子還用手指比了個和平的手勢，另一名戴著口罩的嫌犯則站在一旁。

據悉，紐約市捷運局禁止乘客在地鐵站、及車廂內吸菸，違法者或將罰款50元；警方呼籲知情民眾提供線索，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 紐約市 手機

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