取消住宅容積上限？民代抗議

李榮恩(說話者)、馬泰(右一)等民代24日集會，反對取消紐約市住宅樓容積率上限。(李榮恩辦公室提供)

紐約州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市議員馬泰(Christopher Marte)等民代，24日於曼哈頓下城集會，反對取消紐約市 住宅樓容積率上限(Floor Area Ratio，簡稱FAR)提議，擔憂此舉將導致摩天大樓增多，影響未來平價屋 的興建。

為解決紐約市的住房危機，州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)此前曾建議紐約市取消住宅容積率上限，日前市議長歐德思(Adrienne Adams)在發表市情咨文時，也呼籲州議會取消現行容積率限制，增加紐約市的居住密度。

李榮恩表示，紐約市的住宅容積率上限最初於1961年制定，要求住宅樓的最大面積不可超過該建築所在地面積的12倍；如果當前取消容積率上限的存在，則將導致大樓愈建愈高，且不能保證會有更多平價屋。

「我們要捫心自問，建這些樓，哪些人會因此獲益」，李榮恩說，取消容積率上限，若無法確保全市勞工獲得就業機會，或有更多平價屋，那只是給建商「開綠燈」。

州眾議員格利克(Deborah Glick)表示，超高層建築是為了給富人提供景觀，但不能給低收入 群體創造更多福利，「與其允許開發商愈建愈高，不如多關注未被利用的辦公室、酒店和商業空間，將它們改造成可負擔住房。」

州參議員克魯格(Liz Krueger)指出，取消容積率上限並不像很多人以為的是解決平價屋的「萬能藥」，相反，這將導致更多平價屋被拆除，增加租戶的搬遷壓力；「建造更多的摩天大樓，實際上造成了平價屋的缺失，紐約市不是為了給開發商創造良好的經商環境，而是要解決低收入群體的困境。」

馬泰則說，全市仍有大量可開發區域，但問題是，開發商選擇建造豪華公寓，而不是惠及民眾的平價屋；他指，取消容積率上限對解決住房危機毫無幫助，只會加劇當前的不平等困境，「我們需要政策解決社區的平價屋不足問題，而不是再給房地產開發商福利。」