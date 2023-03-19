福建同鄉會慶81周年 將持續服務社區

福建同鄉會在華埠慶祝81周年。(記者張晨/攝影)

為慶祝美國福建同鄉會81周年，18日鄉親分別在曼哈頓華埠 及皇后區法拉盛 舉辦慶祝活動；同鄉會負責人盧建旺、陳恒和陳倫東在會上表示團結就是力量，將繼續為社區服務；另一位負責人劉愛華則表示，儘管團體內存在問題，但相信一切都能通過坐下溝通解決。

當天盧建旺、陳恒和陳倫東三名負責人，在華埠舉行交接儀式，會上包括市長亞當斯 (Eric Adams)、國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及中國駐紐約總領館副總領事吳曉明等百人出席晚會。

盧建旺表示，同鄉會告別分裂，重新回歸團結，將持續為社區辦好事，為明天創輝煌；陳恒說，「自家問題自己處理，才不辱會前紅旗」 ，望今後互相忍讓，互相扶持；陳倫東則表示，將與其他兩位負責人共同努力，不忘初心，砥礪奮進。

在法拉盛舉辦慶祝活動暨新職員就職典禮的劉愛華表示，儘管團體內存在問題，但相信一切都能通過坐下溝通解決，所有的風波都只是過程，未來一定是向好的；將全心全意為群眾排憂解難，也相信同鄉會在大家共同努力下，團結一致繼承老前輩的光榮傅統。

在華埠的晚會上，吳曉明帶領社團成員宣誓，並合唱「歌唱祖國」；亞當斯則頒發表揚狀，「我要感謝福建社區，這是一個有權威和實力的群體，這是為了表揚他們多年來對紐約市的貢獻的最好證明。」