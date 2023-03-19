半程馬拉松今回歸 逾10路段封路關閉

紐約市半程馬拉松於19日(周日)盛大回歸。圖為2022年紐約市半程馬拉松現場。(本報資料照)

紐約市 半程馬拉松於今(19)日盛大回歸，預計2萬5000名跑者參加，從布碌崙 (布魯克林)中部開跑至曼哈頓 中央公園結束，屆時多條路段將受到影響而關閉，各路段封路時間不同，最早從凌晨3點關閉，最晚則到下午4時才開放車輛通行。

紐約市半馬賽程13.1哩長，從19日早上7時從展望公園(Prospect Park)一帶開跑，經過布碌崙市中心(Downtown Brooklyn)、曼哈頓大橋、時報廣場，到達中央公園的比賽終點；奧運會獎牌得主、電視名人、紐約市警、市消防員，以及來自全世界15個國家的跑者，都將參與這項盛會。

民眾除可以來到現場為跑者加油外，也可通過電視台WABC的第七頻道收看，自早上7時起，abc7、ESPN、「紐約路跑協會」(NYRR)的官方網站也會轉播現場情況。

賽程期間共十多條路段將關閉，布碌崙包括Eastern Parkway、Empire Boulevard、East Lake Drive、Grand Army Plaza、Well House Drive、South Lake Drive、Flatbush Avenue、Franklin Avenue等區將受影響；而在曼哈頓，下東城、FDR大道、曼哈頓中城、哥倫布圓環(Columbus Circle)、以及中央公園西路(Central Park West)的多條路段也將封路。

有關半程馬拉松、封路時段等更多資訊，可上NYRR網站: https://www.nyrr.org查詢。