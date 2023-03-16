聖派翠克節遊行17日多街封路 籲乘地鐵出行

聖派翠克節大遊行將於17日在曼哈頓舉行。(歐新社)

歷史最悠久、規模最大的聖派翠克節大遊行 將於17日(周五)在紐約曼哈頓舉行，預計將有數十萬人上街參與，多道路將暫封。大都會運輸署(MTA )呼籲民眾搭乘地鐵出行。

根據官網，遊行將於上午11時開始，沿第五大道44街行至79街，預計下午4時30分結束，預計15萬到20萬人參與。

MTA宣布，長島鐵路 將在當日活動前後增加班次，遊行開始前將增加四班開往賓州車站(Penn Station)列車，巴比倫(Babylon)線和龍可科馬(Ronkonkoma)線各多兩班；四班列車都能在牙買加(Jamaica)站換乘前往麥迪遜大中央車站(Grand Central Madison)。長島鐵路還在將在下午東行列車增加六班，賓州車站和麥迪遜大中央車站各多三班。

地鐵4、5、6號線也是最佳選擇，都沿經遊行路線，且離第五大道近。也可以乘坐E或M線的第五大道/53街站，或N、R、W線到萊辛頓大道/59街(59 St-Lexington Av)站，或B、D、F、M線到42街/布萊恩公園站及47-50街/洛克菲勒中心站，然後步行至遊行現場。