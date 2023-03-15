我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡 專訪最佳導演關家永母親

世報味全攜手 畫出媽媽創意料理

紐約訊
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月12日截稿。(主辦單位提供)
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月12日截稿。(主辦單位提供)

母親節即將到來，世界日報與味全攜手打造充滿意義的「美國味全母親節繪畫比賽」，邀請家人與學齡兒童、青少年一同參加。本屆比賽主題是「媽媽的創意料理」，希望透過比賽啟發孩子們感恩之心，並以具體行動回報父母的愛。

比賽分三個年齡組：幼童組(四歲至未滿九歲)、高童組(九歲至未滿14歲)和青少年組(14歲至未滿19歲)。參賽者需使用繪畫紙(11英寸×14英寸)創作作品，呈現母親獨特的創意料理與對母親的感激之情。

主辦方鼓勵參賽者使用線上投稿系統，詳情請參閱官網：https://bit.ly/wjwc2023。如選擇實體投稿，請在作品背後註明個人資料，包含姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別，並於4月12日前寄到紐約世界日報活動組，地址：141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357。如果需要退回畫作，請提供郵票和回郵信封。

主辦方除提供優勝獎金和獎狀，還將頒發獎盃給各組前三名。幼童組和高童組前三名將獲350元、250元和180元獎金，佳作獎60元。4月12日截止報名，評選結果和獲獎作品將於5月初在世界日報和活動官網公布。更多詳情，請參閱活動網站：https://bit.ly/wjwc2023，或電(718)746-8889分機6364。

報名二維碼。(主辦單位提供)
報名二維碼。(主辦單位提供)

世界日報 母親節

上一則

頂尖僑生返台升學 四年台幣百萬獎勵

下一則

探索特長興趣 華裔教授談大學申請

延伸閱讀

15年前朝小布希丟鞋 伊拉克記者至今仍怒氣未消

15年前朝小布希丟鞋 伊拉克記者至今仍怒氣未消
奧斯卡亞裔發光 記者變粉絲

奧斯卡亞裔發光 記者變粉絲
「媽媽的創意料理」母親節繪畫比賽4‧12截止

「媽媽的創意料理」母親節繪畫比賽4‧12截止
世報、味全母親節繪畫賽 4月12日截止收件

世報、味全母親節繪畫賽 4月12日截止收件
世報、味全母親節繪畫賽 4月12日截止收件

世報、味全母親節繪畫賽 4月12日截止收件

熱門新聞

死者林嘉斌。(林錚提供)

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

2023-03-08 12:27
8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

2023-03-09 12:22
紐約州參議員薩拉查近日提案，要求全州房東不可拒絕包括殺人犯在內的有犯罪紀錄的入住請求。(取自薩拉查推特)

「房東不得拒絕有前科租客」 紐約州參議員提案惹眾怒

2023-03-12 07:58
華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

2023-03-07 02:28
被捕嫌犯之一桑德斯。(市警提供)

槍殺焚屍黃妮可 兇嫌輕佻擠眼…黃母：他是餐廳常客

2023-03-09 14:38

獨／紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 嫌犯仍在逃 周圍商家擔憂

2023-03-08 15:00

超人氣

更多 >
華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立