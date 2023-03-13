前幫派成員爆歧視言論 華裔民代譴責

懷特的推特視頻，遭指辱華。(取自推特)

視頻1: https://twitter.com/nojumper/status/1634746693974654976

(取自推特)

(懷特的言論，請標註含性及暴力內容)

視頻2: https://twitter.com/dowop_robinson/status/1635071488230555649

(取自推特)

(China Mac的譴責)

曾為幫派份子及少年謀殺犯、現為刑事司法改革倡導者及自媒體人的非洲裔懷特(Charleston White)，原訂於4月30日在紐約有一場喜劇秀，近日被爆出「我討厭華人 ，華人孩子該被殺，商店該被搶劫，女人該被強暴」言論的視頻，多位華裔 民代及網友譴責，要求取消演出。本報記者12日查詢該演出的網路購票，發現已標記取消。

該段視頻中，懷特說，「我討厭亞裔 ，我不吃中餐，我討厭華人，我認為華人商店該被搶劫，女人該被野蠻地強暴，我憎惡華裔女性，華人小孩應該被殺然後被用作鱷魚餌，他媽的華人」。

州參議員劉醇逸12日轉發該視頻並回應：懷特的咆哮非常噁心，是令人髮指的種族歧視以及厭女言論，紐約不會歡迎他，任何場地最好都將他取消。國會眾議員孟昭文轉發劉醇逸的回應。華裔饒舌歌手China Mac表示，懷特不代表所有的非洲裔，這不是非洲裔對亞裔的議題，這是懷特的個人問題，他對亞裔發表許多「骯髒」的言論，應該受到譴責。

據了解，懷特與亞裔的矛盾主要源於華裔饒舌歌手創作時，挪用N開頭的字眼，在此前的一段公開採訪中，他曾表示他並不指所有亞裔，而是指那些模仿非洲裔幫派文化、使用N開頭字眼的亞裔，「偷走了饒舌文化」。而就使用N開頭字眼創作一事，China Mac曾公開道歉。