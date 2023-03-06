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艾維樂會華裔選民 談增警力重教育

記者鄭怡嫣／紐約報導
艾維樂聆聽華裔選民意見。(艾維樂辦公室提供)
艾維樂聆聽華裔選民意見。(艾維樂辦公室提供)

皇后區第19選區市議員參選人艾維樂(Tony Avella)，近日在白石鎮競選辦公室與華裔選民見面介紹政見，並將展開籌集連署簽名，他表示重心將放在打擊犯罪及教育。他近日並獲得史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)等三位州議員的背書，6月27日初選或將面臨兩名同黨挑戰，若勝出，將在普選時對壘現任共和黨籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)。

艾維樂介紹，政見中最重要的是打擊犯罪，尤其是針對亞裔、性少數群體以及猶太裔等仇恨犯罪，呼籲重罰，他也計畫增加警力，將目前管轄法拉盛及白石鎮的109分局再劃出一個分局，保障選區安全。

教育也是其工作重點，過去擔任州參議員、市議員時，大部分撥款均分配給教育及課後項目，也將繼續聆聽家長的反饋。他並主張在選區保留單家庭及兩家庭房屋，維持低密度開發。

社區人士羅維宗表示，市議會如此激進的環境下，很需要艾維樂這樣的溫和派。林小蓮表示，艾維樂有經驗，他捍衛特殊高中，擴大資優班，反對削減警察經費、建設社區監獄及娛樂大麻合法化，多年與華人並肩作戰。皇后區居民黃友興、臧東慧則表示他能與兩黨合作，是做實事的人。

根據市選舉局的參選人實時名單，第19選區選情激烈，艾維樂在初選中面臨第三次參選市議員的都市規畫師、地目規畫專家格拉茲諾(Paul Graziano)以及皇后區前助理檢察官韓裔裴(Christopher S. Bae，音譯)的挑戰，2021年曾參選並在初選排名第二的另一名韓裔李真(Richard Lee)，今年1月在市議會任職後，退出此次競選。目前，艾維樂獲得皇后區民主黨部、州議員史塔文斯基、布朗斯丁(Ed Braunstein)、魏普林(David Weprin)背書。

皇后區 教育 韓裔

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