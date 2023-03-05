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單親媽煮家常味 滿足離家留學生

記者張晨╱紐約報導
劉雯向姍姍來遲的同學招手，他已不是第一次吃自己做的盒飯。(記者張晨╱攝影)
劉雯向姍姍來遲的同學招手，他已不是第一次吃自己做的盒飯。(記者張晨╱攝影)

疫情三年，比起上班族，更想念家常味道的，要數手頭拮据的留學生們；單親媽媽劉雯是「FoodiePath」大學校區周邊，第一個為學生提供盒飯的家庭，作為兩個孩子的媽媽她說，「我給自己的孩子做什麼，就給哥大的學生也添一勺，許多人來領飯時和我聊天，他們愛吃什麼，我也願意不斷改進更新。」

劉雯說，自己更常做飯的原因，是為了讓別人嘗嘗自己的手藝，每天上午她都會去超市購買新鮮的菜、肉，她的盒飯有提供中午和晚飯，一早劉雯就要開始炒菜做飯，一周休息周末兩天，每天都過得非常充實。

為了讓學生減少取餐路途，她每天兩次將盒飯帶去圖書館門前，就算是紐約的氣溫驟降，她也頂著寒風，依舊在圖書館外等候。

「我每天最開心的時候，就是聽到孩子們說我的飯可口，他們吃得飽，減少了外食的次數。」劉雯表示，作為母親，她希望自己的孩子三餐吃得好、營養均衡，所以她每天的盒飯裡都有素菜、葷菜以牛肉為主，有時還有雞蛋，主食也以紅豆飯搭配。

「沒有營業執照吃壞肚子算誰的？我相信很多人一定程度上對FoodiePath平台上的家廚有衛生方面的質疑。」她說，但我認為出發點很重要，我的餐盒也並非以營利為目的，且忽略了這平台的管理細節與家廚的整體素質；「其實以我個人而言，出現衛生、食品安全問題的機率比外面的餐廳要小的多。」

採訪當日，她在圖書館外等待前來取餐的同學，一些同學告訴她，若以後天冷，自己可以提前來幫她刷卡，進到圖書館的大堂裡暖和一下；最後一名前來取餐的同學因課業，遲到了近半個小時，但她還是堅持等到人來取餐，「這也是我願意下廚做飯的初衷。」

圖書館 疫情 雞蛋

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