公共住房長期「斷氣」惹民怨 行政效率低下加劇

針對紐約市政府樓 大量居民因天然氣 設備得不到及時維修而面臨長時間供應中斷的問題，州議員提案要求市房屋局(NYCHA)報告具體的維修時間表和進展情況，如果公共事業運營商沒有表現出「真誠」的努力，將對其處以罰款。

天然氣中斷是紐約政府樓的一個常見問題。最新的報修紀錄顯示，全市有62個政府樓社區面臨天然氣供應中斷問題，其中布碌崙(布魯克林)的一個社區已經一年多沒有天然氣可使用。

提出議案的州參議員米維(Zellnor Myrie)表示，長時間斷天然氣導致居民被迫用電爐做飯或花費更多的錢購買製成食品「不可接受」。

位於哈林區的一棟政府樓社區在今年1月發現危險的天然氣洩漏，面臨7個月的停氣。居民代表馬丁內斯(Roxana Gonzalez-Martinez)表示，這種拖延讓人有種窮人被歧視的感覺。「在上西城或上東城就不會發生這種情況」。

房屋局將頻繁的斷氣和漫長的維修歸咎於基礎設施的老化，表示這是州政府和聯邦政府幾十年來對公共住房缺乏投資的結果。據統計，房屋局在未來十年將面臨高達686億元的維修需求，而很多租戶疫情期間未付租金，則令維修保養的債務負擔更大。

此外，行政程序繁瑣導致的效率低下也是令住戶長時間等待的原因之一。根據聯合愛迪生公司(Con Edison)的說法，該公司必須先由市房屋局僱傭的承包商得到市府批准，然後修復好導致洩漏的問題，然後才能啟動自己的洩漏檢測服務並決定是否恢復供氣。

政府樓行政效率低下導致住戶利益受損的問題已不是第一次。此前有報導指，由於拖延修繕、不宜居住，導致政府樓空置率在一年內飆升六倍，造成低收入 家庭、老年居民和無房可居者長時間等待缺無法入住的情況。