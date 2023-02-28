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共享單車獨漏史島 維權盼市府發補貼

記者胡聲橋／紐約報導
史泰登島至今沒有共享單車服務。(本報檔案照)
史泰登島至今沒有共享單車服務。(本報檔案照)

從歷史上看，史泰登島一直未能享有與紐約市其他四個區平等的公共交通服務，比如，其他四個區都有地鐵，唯獨史島沒有。現在，紐約市的Citi Bike共享單車項目在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區和布朗克斯區運營，唯獨沒在史島運營。

Citi Bike項目於2013年啟動，此後發展成為世界上最大的共享單車項目之一，由紐約市和Lyft公司合作運營。該項目最初在曼哈頓和布碌崙區推出，過去十年中逐步擴展到皇后區和布朗士。耗資1億元的第三期擴展項目於2024年底結束時，Citi Bike將在四個區擁有4萬輛共享單車，超過一半紐約市居民步行不到五分鐘就能使用，但不包含史島居民。

一些人認為，史島騎車率歷來低於其他地區，Citi Bike項目因此認為，史島單車使用率不足，無法拿回安裝和維護成本。另一方面，該自行車項目沒有得到紐約市的任何補貼。所有的實施和擴展成本都是由私人資助，這使Citi Bike項目更無法在史島展開。Citi Bike項目的擁有者Lyft公司沒有對此回應。當交通局(DOT)被問及同樣問題時，發言人Vin Barone說，「政府致力實現公平，將共享服務引入史泰登島方面，一切都在考慮中」。

實際上，為共享單車服務提供公共補貼並不罕見。許多美國主要城市的共享單車都得到公共補貼。交通維權組織Transportation Alternatives史島和布碌崙組織者Rose Uscianowski說，紐約市是美國唯一共享單車沒有獲得公共資金的主要城市。如果紐約市真正致力於為所有居民提供單車共享服務，該項目應該像其他項目獲得公共資金。

史島也曾有過嘗試引入單獨、規模較小的單車共享項目，包括2018年的JUMP和Lime短暫試點項目，但都沒有成功。

紐約市 布碌崙 史泰登島

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