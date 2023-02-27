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華社吹哈日風 法拉盛競爭激烈

記者高雲兒／紐約報導
洲明正在法拉盛的特搜商城選購護手霜。 (記者高雲兒／攝影)
洲明正在法拉盛的特搜商城選購護手霜。 (記者高雲兒／攝影)

法拉盛的日系商店近年愈來愈多：特搜商城(Teso Life)、大創百貨(Daiso)、名創優品(Miniso)、e佰搜(Ebisu)等幾乎在法拉盛、皇后區遍地開花；消費者不分男女老少，還有許多外族裔，理由也五花八門；不過隨著此類商店激增，業者也表示競爭加烈。

位於羅斯福大道的特搜商城，於2017年開業，可算這類日系商店的元老之一。工作日下午，客人絡繹不絕，Sherry表示每次經過都會進來看看，「樣子都QQ的，不買也看看，心情會很好」。Yvone Le則說，沒有什麼要買，就是想逛逛，「都是古靈精怪的東西，滿好玩的」，她表示最常買零食和護膚品。

愛逛此類商店的也有男生，22歲的洲明說幾乎每兩周會來逛，「每次都買速食麵、零食」，說罷又逛起美妝區， 「最近手很乾，想買個護手霜」。

2019年入駐天景(Skyview)商城的大創百貨聚集許多外族裔客人。Tenzin Topdn表示對這些摩登的設計愛不釋手，他稱無印良品的設計也很吸引他，只是苦於價高，大創優品的價格更合適。他愛逛廚具，如設計特別的刀叉還有鍋碗瓢盆。

Mary Perez正為男友準備禮物，「買了一個盒子，還想買一些裝飾」，「因為美國商店很少有像這樣的，而且很便宜」。同樣熱愛裝飾還有Atzy AC，她正選購一些畫有卡通圖案的迷你包裹，準備在開趴時裝上糖果給弟弟妹妹驚喜。

據觀察，此類日貨商店物品齊全，從食物、美妝、廚具、雜貨等應有盡有，且價格親民。不過，雖然日貨廣受歡迎，但店鋪愈開愈多，競爭也激烈，如2021年開設的e佰搜，2022年在天廣新天地開設的名創優品，還有特搜商城光在法拉盛就有三家，華埠以及布碌崙都有分店，店長Lewis Liu表示，六、七年前日貨商店多在華埠，如今法拉盛的日貨商店愈開愈多，市場也開始趨於飽和。

Lewis Liu表示，上月在貝賽新開一家分店也是對策之一，「發現很多從長島來的顧客，停車也較方便」，他說皇后區人流量多，仍然看好未來發展。

Yvone Le正在逛特搜商城，表示喜歡這些古靈精怪的商品。(記者高雲兒／攝影)
Yvone Le正在逛特搜商城，表示喜歡這些古靈精怪的商品。(記者高雲兒／攝影)
Atzy AC在大創百貨購買卡通圖案包裹。(記者高雲兒／攝影)
Atzy AC在大創百貨購買卡通圖案包裹。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 華埠 皇后區

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