日貨商舖5年遍地開花 韓貨店退燒

法拉盛的特搜商城日均1000人次以上。(記者高雲兒／攝影)

近年日貨商城開遍法拉盛 ，熱門商鋪日均人流量上千，而曾經紅火的韓國商店卻逐漸少人問津。日式商店經營者認為日貨潮流將持續，並將擴大客戶群至非亞裔 消費者。

在法拉盛，許多售賣包括化妝品、護膚品、零食小吃以及家居用品的日貨商店常門庭若市。其中，五年前將紐約市首家店鋪開於法拉盛的特搜商城，如今在全市已開了九家。

特搜商城總經理郭先生說，2018年初將首家店設在此處，因法拉盛已像新華埠，也是很多遊客購物的地點。2018年以前，法拉盛其實已有日貨小店，但不成規模，特搜商城是首家成體系的綜合商店。也因此，開業後受到追捧，「每天人流量有2000人次」，2019年和2021年在法拉盛再開兩家，雖然疫情影響生意，「但每天也有1000人次」。

他指日貨在整個北美都很有市場，如最受歡迎的日本化妝品和護膚品相較於北美品牌更針對亞洲人膚質，價格也親民。最近兩年，日貨商店在法拉盛遍地開花，他說確實這兩年感到競爭壓力，但特搜商城的客人不僅亞裔，如開在曼哈頓32街的特搜，就有許多外族裔購買化妝品和零食等。他提及1月在貝賽開新店就是因當地人口多樣，也將消費群延伸到長島 ，今年還將在新州澤西市開一家。