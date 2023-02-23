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上任首訪中華公所 高德曼：續推「高慧民法案」

記者張晨／紐約報導
高德曼(前排左三)訪中華公所，提醒居民可用華語尋求協助。(記者張晨╱攝影)
高德曼(前排左三)訪中華公所，提醒居民可用華語尋求協助。(記者張晨╱攝影)

第十選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)22日訪問紐約中華公所，這是他上任後首次正式到訪，傾聽社區問題；現場民眾提問圍繞在犯罪及治安、精神健康預防及治療、和月境庇護客收容危機對社區的影響。

高德曼表示，上任六周多，每月三次往返紐約與大華府，辦公室也在各社區持續聯絡，不管小商業補助、貸款、殘障人士協助或簽證問題，無論身分，都可諮詢；且有廣東話及國語雇員。

影音來源：記者張晨

就民眾關心的公共安全，他指前國會眾議員梅隆尼(Carolyn Maloney)在高慧民(Michelle Go)遭遊民推軌命案後推動「高慧民法案」(Michelle Go Act)，修改醫療補助計畫(Medicaid)將精神疾病機構排除在外的亂象，擴大精神疾病患者獲得長期治療機會，改善紐約市的心理健康危機，防止悲劇再發生，但該法案在國會夭折。

高德曼決定接力，並尋找其他議員支持，目前法案還在重組階段。他指，根據目前聯邦「精神疾病機構排除條款」(Institution for Mental Diseases)，醫療補助計畫禁止為21歲至64歲的精神病人支付長期住院費用，無法在超過16張床位的精神病醫療機構獲得諮詢和藥物治療。該條款自1965年實施至今，使許多沒錢看病的人難以治癒，這一武斷的禁令意味聯邦政府為人們的骨折付費，但忽視精神健康。問題如今已演化成危機及犯罪。

高德曼辦公室代表葉凌霞表示，目前辦公室有兩個在建地址，布碌崙(布魯克林)為公園坡第九街340A室，曼哈頓則為百老匯大街290號；網址https://goldman.house.gov/。

高慧民 眾議員 醫療補助計畫

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