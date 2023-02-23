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紐約客談／助長歪風 社群媒體應自制

紐約客談

紐約連續發生青少年在行駛的地鐵上「衝浪」喪命，市長呼籲社群媒體下架相關影片，避免模仿，也引起討論。從用電子裝備偷汽車、到模仿電影、遊戲情節在地鐵列車上「衝浪」，再到展示槍枝甚至導致校園槍擊；社交媒體在未成年人群體扮演的角色舉足輕重；然而，保守人士卻一直打著「言論自由」的旗號為社交媒體傳播謠言和陰謀論喊冤。

美國公眾的言論有不受政府審查的自由，言論自由針對的對象是政府部門 (聯邦、州、地方一級的立法、行政和司法機構)；社交媒體平台如推特、臉書和谷歌都是企業，這些企業如果限制言論自由，並沒有違反憲法「第一修正案」。

這些互聯網企業對社會巨大的影響力，同時享有不承擔責任的權利；受到1996年「通信規範法」第230條款的保護，互聯網公司不被視為出版商，因此不對平台上第三方言論負責；可以出於善意移除、限制其認為的色情、暴力及其它不合適的言論，不論這些言論是否受憲法保護；這個條款使得互聯網公司無論採取或者不採取行動，都沒有法律責任。

去年拜登政府在白宮舉行圓桌會議，聽取專家意見。專家和行業內的人員討論科技公司六個關鍵的危害性：公司競爭、隱私、青少年心理健康、錯誤虛假信息，以及算法偏差和缺乏透明度。

聲明中特別提到，需要提高社交平台算法和內容審核決定的透明度，社交平台向何種用戶推送什麼內容以及如何判定及刪除不恰當的內容，影響著社會和人們的生活。

然而，至今這些平台也未能就透明度、如何找出違規、刪除視頻，以及決策可能帶來的危險做出回應。

地鐵 社群媒體 拜登

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