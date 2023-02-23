竊賊入室切斷監控 貝瑞吉華人屋主破財

貝瑞吉華社多名華人屋主遭入室盜竊。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉日前發生多起入室盜竊案，至少兩名華人 屋主受害，被盜價值上千元的珠寶首飾、現金。市警68分局呼籲知情民眾提供線索。

據警方紀錄，11大道交78街的37歲華男報警指，本月17日在早上8時出門上班，晚8時左右返家時發現屋內一片狼藉，櫃子被翻倒；他向警員表示，藏在房間裡的現金以及珠寶被竊賊找到，損失超過1500元的財物。

受害者說，住家內外有監控攝像機，其中一個攝像機拍到至少兩名竊賊趁著四下無人，撬開窗戶爬進屋內；進來後馬上到臥房，開始翻箱倒櫃尋找值錢物品，之後從前門離開，受害者已將錄像交給警員調查。

另一起案件，10大道交63街的51歲華婦報案，本月14日晚上和家人外出用餐，9時30分回到家裡時發現前門被人撬開；她檢查後發現，包括現金、首飾，價值4735元的財物遭竊，另外，竊賊進屋後就立即切斷監控攝像機的無線網路、路由器的線路，未能拍到嫌犯的特徵。

警方呼籲居民留意，知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。