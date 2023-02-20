李揚國紀錄片 友人追憶「攝影正義」

李揚國紀錄片導演高木(中)和出資人廣瀨(右)參與座談。(記者許君達╱攝影)

以紐約華裔攝影 師李揚國 (Corky Lee)為主題的紀錄片去年完成並在紐約的紀錄片電影節上首映。該片的導演高木(Jenifer Takaki)和出資贊助的李揚國生前好友廣瀨(Goerge Hirose)19日在曼哈頓華埠的中華第一浸信教會(The First Chinese Baptist Church)參與座談會，分享製作心得與李揚國生前點滴。

李揚國生於紐約的華人 移民家庭，成年後從事紀實攝影數十年，鏡頭聚焦於草根華人世界，並對弱者充滿人文關懷。從1970年代開始，他用相機記錄紐約華埠幾乎所有重大的社會運動，2021年不幸因感染新冠病毒去世。紀錄片名為「攝影正義：李揚國的故事」(Photographic Justice: The Corky Lee Story)，「攝影正義」取自李揚國生前接受「紐約時報」採訪時對自己的評價。

該片去年11月首映後，尚未再次公映，導演高木表示，正與各大電影節聯絡，預計最快今年春天可以與觀眾見面。高木介紹，影片從2003年開始拍攝，直到2022年首映前才告完成。內容包括李揚國的生平、日常跟拍、友人訪談，以及2014年他橫穿美國探訪19世紀參與建設太平洋鐵路的華工遺跡的旅程。

高木回憶她第一次與李揚國見面的情景，在一段風趣又冗長的對話過後，剛搬到紐約的她發現李揚國是個有故事的人，正好適合作為她當時一短片項目的拍攝對象，於是有了後面長達20年的合作。廣瀨1980年代末與李揚國相識並曾共事一段時間。當時他正迷茫自己的日裔身分，李揚國告訴他，「我們的身分是美國人，也是亞裔。」還鼓勵他努力尋找日本文化的優點，以對自己的血緣出身加強認同。他表示，李揚國終生的事業，都圍繞著自己的身分、自己的社區，以悲憫的眼光聚焦華人社區，他所紀錄的華人故事也成全了終生成就。