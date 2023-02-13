「脫口秀在天之靈」黃西搭「天才少年」池子 紐約登台

黃西接受本報線上專訪。(記者鄭怡嫣╱翻攝)

在中國單口喜劇 蓬勃發展的當下，黃西與池子都是較特殊的存在。黃西在白宮記者年會的15分鐘單口表演，是引領最早一批喜劇演員步入單口的「藝術光源」，他們逐步成名時，黃西的討論度卻趨於平淡。池子是天才少年的代表，敢於冒犯，最終離開作為中國單口喜劇主要聲場的笑果文化。在笑果首次北美巡演時，這個意想不到的黃西與池子組合，也同樣帶著單口跨海，開啟北美五城巡演，15日將抵達紐約。

黃西是最早一批涉水單口喜劇的華人 ，用他自己的調侃來說，當後輩們在中國單口喜劇風口，成為「OG」元老級人物時，他早已是當代單口界的「在天之靈」。早在2010年代，黃西是已是大衛賴特曼秀、艾倫秀級別的華裔喜劇演員，2010年在白宮記者年會的15分鐘演出，仍然是華人喜劇演員難逾的高峰。

觀眾感慨「如果他當時選擇留在美國，說不定如今在網飛，已有好幾個專場」。然而2013年風頭勁時，作為異域文化符號之一繼續留在美國，還是回中國，在一片藍海試水，推廣單口喜劇，黃西選擇了後者。他接受邀請，成為央視周播節目「是真的嗎」主持人，還創立一家喜劇俱樂部。

「在美國，我是單口演員。但在中國，我是新浪潮一員」，黃西解釋回國的理由，其中也有亞裔 身分當時在美國演藝界受到明目張膽的歧視，「有一檔亞裔節目，就不能再有第二檔」。「有時候，命真的挺苦」，黃西接受本報專訪時說：「從化學博士轉單口，是從零開始；回國後，又是從零開始。」

黃西是德州萊斯大學生化博士，曾任職製藥公司。即便典型美國夢的實現，「總感覺某方面不如人，尤其是學理科，再努力也達不到愛因斯坦的標準」，工作之餘登上舞台表演單口，他才慢慢克服自卑，「單口很多時候，是接受自己的缺點」。

理科生的黃西注重思維架構，寫段子與收集素材時，更多是顱內對話，一字一字苦想，「小品是展現絕活，相聲是耍嘴皮子，角色扮演，單口是靠思維搞笑，另一種層次的幽默」。他的用詞簡練，實現上下文之間敏捷與不露聲色的對立與反轉，把觀眾放在更高的段位，也同樣欣賞呼蘭、龐博、鳥鳥這樣的文本型的選手，「但最好的脫口秀還是走心的脫口秀，你看卡林(George Carlin)，結構、鋪墊和包袱過後，最後還是拼真誠，讓大家笑」。

面對此次合作的池子，他說，池子是純天賦性演員，被譽為「中國單口喜劇的未來」，自己打拼八年，才首次在電視上講五分鐘，成名路徑不同，也有一定的代溝，是「有意思的搭配」，考慮到池子無簽約束縛，自由度更高，便聯繫他，集結移民經歷與文化差異，用中文母語一同為海外華人講段子。