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紐約客談／幽默吐槽 讓華人面對「真實」

紐約客談

2017年橫空出世的「吐槽大會」和「脫口秀大會」，一推出便引起全中國關注，以累積百億的播放量成為國民級現象綜藝，將幽默詼諧的文化形式融入現代華人生活。

其實單口喜劇的形式在海外並不陌生，脫口秀更是從上世紀起便是歐美主流表演。但在中國多年來以小品、相聲、二人轉「霸屏」的傳統下，脫口秀這種單口喜劇形式還是頗為新穎；尤其是在搞笑中針砭時弊的思想意涵，使習慣了讚譽和主旋律的觀眾們更覺興奮。

從2017年開始，人人追更「吐槽大會」便成為許多年輕人下課下班後的日常。那時作為新人選拔性質的「脫口秀大會」還不算最受矚目，大明星上台直面批評和黑歷史的「吐槽大會」才是眾人的心頭好。畢竟電視普及以來，一片歌功頌德的祥和中，有一檔「說話不那麼虛假」、「表現不那麼刻意」的節目，使年輕一代倍感真實。

而其「吐槽是門手藝，笑對需要勇氣」的節目口號，也給近十年來社會風潮裹挾下，買名牌、愛面子、撐門面的虛榮風氣一記「耳光」；畢竟真實的生活並不總是光鮮，有瑕疵才是生命的常態，而難以接受缺點的社會，也無法追求真正的自由。

本次北美巡演的笑果文化演員們，更敢於觸碰脫口秀藝術的核心，即實現真正的「吐槽」；那就是「吐槽」的本質並不是洩憤，而是希望社會更好的「批判」。所以能涉及同性戀、政治正確、種族主義等更廣闊的社會現實題材，而非只能在人際關係、生活瑣事、家長里短中淺嘗輒止；而也或許只有這樣的大膽，才能實現華語脫口秀的真正崛起。

單口喜劇 種族主義 華人

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